مشاركة مفعمة بالأنشطة للأمين العام للجامعة العربية في القمة العالمية للحكومات

اختتمت جامعة الدول العربية مشاركتها في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي عُقدت خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، وبمشاركة واسعة من رؤساء الحكومات وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

وشهدت القمة حضورًا فاعلًا للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث افتتح أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، المنعقد صباح اليوم، الأربعاء 4 فبراير، تحت عنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية”.

وأكد أبو الغيط، في كلمته، الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على أساليب عمل الحكومات وآليات اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أنه أصبح مجالًا بالغ الأهمية والحيوية، ومتداخلًا في مختلف مناحي الحياة المعاصرة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أسهم في إحداث تحولات جوهرية في نماذج العمل الحكومي، نتيجة تسارع التطورات التكنولوجية، وما أفرزته من أفكار وتطبيقات مبتكرة، لافتًا إلى تنامي إدراك الدول العربية لأهمية مواكبة هذه التحولات والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، وفقًا لمؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية.

كما شارك الأمين العام في جلستين حواريتين، تناولت الأولى “المنطقة العربية والعقد القادم”، حيث ناقش التحديات والفرص التي تواجه المنطقة في ظل المتغيرات العالمية، بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان “كيف تصنع القيادة مسارات التميز”، مؤكدًا خلالها أن التميز الحكومي العربي لا يتحقق إلا عبر التحول من نهج الاكتفاء بالإنجاز إلى “صناعة الأثر القائم على النتائج”، وتعميم أفضل الممارسات القابلة للتطبيق على المستوى العربي.

وعلى هامش القمة، أجرى الأمين العام عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة، إلى جانب مشاركته في فعاليات إعلامية متعددة.