‏ CONNECT-PS تكشف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي في معرض دولي بالقاهرة

تنطلق فعاليات النسخة الأولى لقمة ومعرض "Ai Everything MEA Egypt 2026" خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت مظلة GITEX GLOBAL وبدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 شركة ناشئة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي من أكثر من 30 دولة.

وشهد المعرض مشاركة شركة CONNECT-PS، الرائدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، التي عرضت أحدث حلولها في الذكاء الاصطناعي المخصصة لتعزيز المبيعات وتطوير تجربة العملاء، من خلال وكيل المبيعات الذكي (AI Sales Agent)، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمحادثات (Conversational AI) لتنفيذ المعاملات ومتابعة العملاء بشكل مستقل وعلى مدار الساعة.



ويعمل الوكيل الذكي على تحويل إدارة علاقات العملاء من مجرد تسجيل بيانات إلى منصة متكاملة تساهم في زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة المعاملات، توليد العملاء المحتملين المؤهلين، والتكامل الكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، بما يتيح للشركات تقديم تجربة متكاملة وفعالة للعملاء.

وعلقت نادية خليفة، رئيس قطاع التسويق وعلاقات الشركاء في CONNECT-PS، قائلة: "مشاركتنا في Ai Everything MEA Egypt تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التجاري، ووكيل المبيعات الذكي يعد نقلة نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي باللغة العربية بلهجاتها المتعددة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء التشغيلي للشركات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي".

ويأتي المعرض في وقت حاسم لإفريقيا، حيث تشير التقارير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بأكثر من 1.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2030، مع بروز مصر كمركز رئيسي لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الناطقة بالعربية، وتصدرها إفريقيا في جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مكانتها الثالثة في العالم العربي من حيث مرونة التبني وفق مؤشر Oxford Insight.

وتعرض قمة ومعرض Ai Everything MEA Egypt تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة تشمل الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، مراكز البيانات، الخدمات العامة، الاتصالات، الرعاية الصحية، التنقل، التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، إلى جانب استضافة جلسات حوارية رفيعة المستوى حول كيفية دفع الذكاء الاصطناعي للنمو الاقتصادي، تعزيز القدرات السيادية، وتطوير المهارات والتحول الصناعي من خلال تطبيقات عملية.

وتجسد مشاركة CONNECT-PS في المعرض التزامها بتقديم حلول مبتكرة تواكب التحول الرقمي العالمي، وتعزز من دور مصر كلاعب محوري في قطاع الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.