الأسهم الآسيوية تهوي مع تصاعد موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بقيادة خسائر حادة في كل من كوريا الجنوبية وهونج كونج مع تسارع موجة بيع مدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن التراجع جاء متماشياً مع خسائر العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال ساعات التداول الآسيوية، إذ انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» المثقل بأسهم التكنولوجيا بنسبة 1%، وسط مخاوف من أن الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي قد تجاوز الأسس الاقتصادية الفعلية.

وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 5%، متأثراً بخسائر حادة في أسهم شركات الرقائق الكبرى، حيث تراجعت أسهم «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» بنسب تراوحت بين 4.8% و6.5%.

وفي هونج كونج، انخفض مؤشر «هانج سنج» بنسبة 2.5%، فيما خسر مؤشر «هانج سنج للتكنولوجيا» أكثر من 3%.

وعلى نطاق أوسع، سجلت الأسواق الآسيوية أداءً ضعيفاً، في بداية حذرة للأسبوع عقب خسائر الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وتدهورت شهية المستثمرين تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد نتائج أرباح أمريكية حديثة، من بينها نتائج شركة «مايكروسوفت»، التي سلطت الضوء على ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستثمارات المكثفة في الذكاء الاصطناعي، ما أثار تساؤلات حول العوائد قصيرة الأجل.

ويظل مستقبل القطاع محل متابعة هذا الأسبوع، مع ترقب نتائج أعمال شركتي «أمازون» و«ألفابت»، اللتين تُعدان مؤشرين رئيسيين لاتجاهات الحوسبة السحابية والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وزاد من حذر الأسواق إعلان الرئيس دونالد ترامب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي ويُعرف وورش، وهو محافظ سابق في البنك المركزي الأمريكي، بسجله الطويل في التحذير من مخاطر التضخم، كما يُنظر إليه تاريخياً على أنه يميل إلى التشدد في السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات صدرت امس الاول السبت أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي في الصين تراجع مجدداً إلى ما دون مستوى 50 نقطة في يناير الماضي، ما يشير إلى انكماش نشاط المصانع ويعكس استمرار ضعف الطلب المحلي.

وفي المقابل، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «رايتينج دوج» للقطاع الخاص، والذي يركز بدرجة أكبر على الشركات الصغيرة والخاصة، عودة النشاط إلى منطقة التوسع، مقدماً صورة أكثر تفاؤلاً للقطاعات الموجهة للتصدير.

وفي الصين، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.1%، بينما هبط مؤشر «شنجهاي المركب» بنسبة 1.3%، في إطار موجة هبوط إقليمية أوسع.

كما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1%، فيما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3%.

وفي أستراليا، هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 1.3%، بينما تراجع مؤشر «ستريتس تايمز» في سنغافورة بنسبة 0.3%.

أما العقود الآجلة لمؤشر «نيفتي 50» الهندي فتداولت دون تغيير يُذكر عند الافتتاح.