محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات و"ITI" على هامش مؤتمر بيئة الأعمال الرقمية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتورة هبة صالح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المهارات بوازرة الاتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)والوفد المرافق لها ، وذلك على هامش عقد فاعليات المؤتمر العلمي الأول لكلية التجارة جامعة المنوفية 2026تحت عنوان (بيئة الأعمال الرقمية والتنمية المستدامة ،الفرص والتحديات ) ، بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ،الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة .

حيث رحب محافظ المنوفية بوفد وزارة الاتصالات ، معرباً عن تقديره للدور الهام الذى تقوم به الوزارة ومعهد تكنولوجيا المعلومات في تنمية مهارات الشباب وبناء القدرات الرقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل وخطط الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة ،مؤكدا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة التي تتيح لشباب المنوفية فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات التكنولوجية المطلوبة، مؤكداً أن الاستثمار فى العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة .  

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز محاور مؤتمر بيئة الأعمال الرقمية ومن أهمها  التكنولوجيا والمحاسبة ، الإدارة الرقمية ، الإستدامة ، الحوكمة والتي تهدف إلى تشجيع التحول إلى جامعات خضراء ومؤسسات أعمال مستدامة ، وتقديم حلول محاسبية وإدارية لقياس المناخ على ممارسات الأعمال ، تطوير معايير المراجعة لتواكب التطور التكنولوجى ، تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول لبناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحسين الخدمات الرقمية .

ومن جانبها أعربت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المهارات بوازرة الإتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات  عن سعادتها بحفاوة الأستقبال مشيدة بجهود محافظ المنوفية في دعم المبادرات التنموية والتعليمية ، ومشيرةً أن برامج التدريب التي نفذها معهد تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات بمحافظة المنوفية(Creativa)  أسهمت في تدريب 2225طالب وخريج  ، وكذا  تدريب 155 طالب وطالبة  من طلاب مدارس التعليم الفني على أحدث برامج الذكاء الإصطناعى واساسيات البرمجة ، وطرح برامج لتحديث تصميمات الصناعات التراثية  بما يواكب السوق المحلى والدولي، وإعداد كوادر شابة في مجالات  تطوير البرمجيات وتحليل البيانات ، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للشباب المصري .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية لقاء محافظ المنوفية التنمية المستدامة

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

أسرة المجني عليه بعد الحكم

إعدام سيدة وشقيقها وصديقهما في المنوفية بتهمة التخلص من زوجها لرغبته في الزواج بأخرى

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات و"ITI" على هامش مؤتمر بيئة الأعمال الرقمية

زوجين المنوفية

تأييد حكم الإعدام لشاب أنهى حياة زوجين في المنوفية

بالصور

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

