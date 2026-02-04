محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات و"ITI" على هامش مؤتمر بيئة الأعمال الرقمية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتورة هبة صالح رئيس الإدارة المركزية لتطوير المهارات بوازرة الاتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)والوفد المرافق لها ، وذلك على هامش عقد فاعليات المؤتمر العلمي الأول لكلية التجارة جامعة المنوفية 2026تحت عنوان (بيئة الأعمال الرقمية والتنمية المستدامة ،الفرص والتحديات ) ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ،الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة .

حيث رحب محافظ المنوفية بوفد وزارة الاتصالات ، معرباً عن تقديره للدور الهام الذى تقوم به الوزارة ومعهد تكنولوجيا المعلومات في تنمية مهارات الشباب وبناء القدرات الرقمية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل وخطط الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة ،مؤكدا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات اللازمة التي تتيح لشباب المنوفية فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات التكنولوجية المطلوبة، مؤكداً أن الاستثمار فى العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة .

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز محاور مؤتمر بيئة الأعمال الرقمية ومن أهمها التكنولوجيا والمحاسبة ، الإدارة الرقمية ، الإستدامة ، الحوكمة والتي تهدف إلى تشجيع التحول إلى جامعات خضراء ومؤسسات أعمال مستدامة ، وتقديم حلول محاسبية وإدارية لقياس المناخ على ممارسات الأعمال ، تطوير معايير المراجعة لتواكب التطور التكنولوجى ، تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول لبناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتحسين الخدمات الرقمية .

ومن جانبها أعربت رئيس الإدارة المركزية لتطوير المهارات بوازرة الإتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات عن سعادتها بحفاوة الأستقبال مشيدة بجهود محافظ المنوفية في دعم المبادرات التنموية والتعليمية ، ومشيرةً أن برامج التدريب التي نفذها معهد تكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات بمحافظة المنوفية(Creativa) أسهمت في تدريب 2225طالب وخريج ، وكذا تدريب 155 طالب وطالبة من طلاب مدارس التعليم الفني على أحدث برامج الذكاء الإصطناعى واساسيات البرمجة ، وطرح برامج لتحديث تصميمات الصناعات التراثية بما يواكب السوق المحلى والدولي، وإعداد كوادر شابة في مجالات تطوير البرمجيات وتحليل البيانات ، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للشباب المصري .