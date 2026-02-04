ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا

أفاد مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع تمديد اتفاقية التجارة مع الدول الإفريقية حتى 31 ديسمبر 2026.



وفي وقت لاحق؛ أعلنت الولايات المتحدة تجديد عمل قانون "النمو والفرص في أفريقيا" (أغوا) حتى نهاية العام، وهو برنامج يعفي صادرات 32 بلدا من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية، على الصادرات الموجهة للسوق الأمريكية.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير في بيان، إن الرئيس دونالد ترامب وقع القانون الذي يفعل برنامج التفضيلات التجارية مع الدول الأفريقية حتى 31 ديسمبر 2026، بأثر رجعي مستند إلى 30 سبتمبر 2025، تاريخ انتهاء صلاحيته السابقة.



وأشار غرير إلى أن قانون أغوا في القرن الـ21 يجب أن يطلب المزيد من شركائنا التجاريين، وأن يتاح فتح أسواق أكثر أمام الشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين". وتعهد غرير في بيانه "العمل مع الكونجرس خلال العام المقبل لتحديث البرنامج بما يتماشى" مع السياسة الأمريكية الحالية.

