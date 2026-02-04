علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

شيعت، منذ قليل، جنازة والد الفنانة علا رشدي، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

ودخلت الفنانة علا رشدي فى نوبة بكاء شديدة وحالة من الانهيار، وقد حرص عدد من الفنانين، أبرزهم أحمد السعدني، على حضور تشييع الجثمان.

كانت الفنانة عُلا رشدي أعلنت فى الساعات الأولي من صباح اليوم، الأربعاء، وفاة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت عُلا رشدي: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور/ محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان”.