غدا.. «أمير العود.. صفر علي» ببيت الغناء العربي

ينظم بيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك) بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، صالون «مقامات»، والذي يقدم ندوة بعنوان «أمير العود.. صفر علي»، وذلك مساء غدٍ الخميس الموافق 5 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بإحياء التراث الموسيقي المصري والتعريف برواده.

وتسلط الندوة الضوء على سيرة وإسهامات الملحن والموسيقار المصري صفر علي (1884 – ؟)، أحد رواد تدريس الموسيقى في المدارس المصرية، وأحد مؤسسي معهد الموسيقى العربية (فؤاد الأول)، وقد اشتهر بتقديم ألحان وطنية خالدة، من أبرزها نشيد «اسلمي يا مصر» (نشيد ثورة 1919 والنشيد الوطني المصري سابقًا)، إلى جانب تلحينه أكثر من خمسين نشيدًا وطنيًا.

كما يُعد صفر علي من أوائل من أدخلوا التخت الموسيقي في الأناشيد، وكان رائدًا في تلحين الديالوج الغنائي والـطقاطيق، وأسهم في تخريج أجيال من كبار الموسيقيين، من بينهم عبد الحليم نويرة، وعبد الحليم حافظ، وإسماعيل شبانة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية على إعادة إحياء الإرث الموسيقي المصري، وتقديم رموزه الكبرى للأجيال الجديدة، تأكيدًا لقيمة هذا التاريخ الفني العريق ودوره في تشكيل الوعي والهوية الثقافية.