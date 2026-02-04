أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك، عملية الليزك من أكثر عمليات تصحيح النظر شيوعًا في العالم، حيث تُستخدم لتصحيح قصر النظر، طول النظر، أو الاستجماتيزم. يعتمد نجاح العملية على دقة القياسات وحالة القرنية قبل التدخل الجراحي.

لكن على الرغم من نجاح العديد من المرضى، يلاحظ بعض الأشخاص عودة قصر النظر بعد العملية أو تراجع النتائج مع مرور الوقت، مما يثير القلق لديهم. فما هي الأسباب الطبية وراء ذلك؟

تغيرات طبيعية في القرنية بعد الليزك

قال الدكتور وليد المغربي استشارى العيون، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن عملية الليزك تعتمد على إعادة تشكيل القرنية باستخدام ليزر دقيق، لتحسين تركيز الضوء على شبكية العين.

في بعض الحالات، قد يحدث تغير تدريجي في شكل القرنية بعد العملية بسبب:

ضعف سماكة القرنية

مرونة نسيج القرنية الزائد

ضغط العين الداخلي

هذه التغيرات تجعل العين تعود جزئيًا لحالة قصر النظر السابقة بعد أشهر أو سنوات من العملية.

استمرار نمو العين عند الشباب

إذا أجريت عملية الليزك في سن صغيرة (أقل من 20 عامًا غالبًا)، فإن العين قد تستمر في النمو والتطور، خاصة طول محاور العين الأمامية والخلفية، ما يؤدي إلى عودة قصر النظر تدريجيًا.

التحولات الهرمونية أو العمرية

تتأثر الرؤية بعد الليزك أحيانًا بـ:

تغيرات هرمونية مثل الحمل أو مشاكل الغدة الدرقية

تقدم السن الذي قد يسبب جفاف العين أو تغيّر خصائص القرنية

هذه العوامل قد تجعل العين تفقد بعض تصحيح النظر المحقق بعد العملية.

جفاف العين المزمن

جفاف العين من أكثر المضاعفات شيوعًا بعد الليزك، حيث يؤثر على:

قدرة القرنية على الاحتفاظ بشكلها الجديد

جودة الرؤية

الشعور بالضبابية أو انخفاض حدة البصر

مع مرور الوقت، إذا لم تُعالج مشكلة الجفاف، قد يبدو أن قصر النظر عاد أو زاد قليلاً.

مشكلة في القياسات قبل العملية

نجاح الليزك يعتمد على دقة قياسات القرنية قبل التدخل، ومنها:

قياس سماكة القرنية

تقدير قوة النظر بدقة

تقييم شكل القرنية بالكامل

أي خطأ صغير في القياسات قد يؤدي إلى تصحيح ناقص أو زائد، مما يجعل المريض يشعر أن قصر النظر عاد بعد فترة من العملية.

التغيرات المرتبطة بنمط الحياة

بعد الليزك، العوامل اليومية مثل:

استخدام الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة

الإضاءة الخافتة

الإرهاق المستمر للعين

يمكن أن تزيد من إجهاد العين، وتجعل المريض يشعر أن قصر النظر عاد أو أن الرؤية لم تعد واضحة كما كانت بعد العملية مباشرة.

ماذا تفعل إذا عاد قصر النظر؟