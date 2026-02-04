قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

أسماء عبد الحفيظ

المياه البيضاء، أو ما يُعرف طبيًا بـ إعتام عدسة العين (Cataract)، هي إحدى الأمراض الشائعة التي تصيب العين وتؤدي إلى فقدان الرؤية تدريجيًا إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

أسباب تكون المياه البيضاء على عدسة العين

 تتكون المياه البيضاء عندما تصبح عدسة العين ضبابية، مما يعيق مرور الضوء إلى شبكية العين ويقلل من وضوح الرؤية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تكون هذه الحالة؟ إليك التفاصيل الطبية المبسطة:

 التقدم في العمر

أكثر سبب شائع لتكوّن المياه البيضاء هو تقدم العمر.
مع مرور الوقت:

تتعرض بروتينات العدسة للتكسير والتغير الكيميائي

تتجمع البروتينات وتصبح العدسة ضبابية ومعتمة

عادةً تبدأ أعراض المياه البيضاء بعد سن الأربعين، وتزداد شيوعًا بعد الستين

العوامل الوراثية

يلعب الوراثة دورًا كبيرًا في احتمالية الإصابة بالمياه البيضاء.

إذا كان أحد الوالدين أو الأقارب مصابًا بإعتام عدسة العين، يزداد خطر إصابة الأبناء.

بعض الأشخاص يولدون بـ عدسة غير واضحة تمامًا منذ الولادة، وهو ما يُسمى المياه البيضاء الخلقية.

 مرض السكري وأمراض أخرى

مرضى السكري معرضون بشكل أكبر لتكوّن المياه البيضاء بسبب:

ارتفاع مستويات السكر في الدم الذي يضر العدسة

تغيّر توازن السوائل داخل العين
أيضًا، بعض الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الغدة الدرقية قد تزيد خطر الإصابة.

التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية

التعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية يمكن أن يؤدي إلى:

تلف خلايا العدسة

زيادة معدل الأكسدة داخل العين
لذلك يُنصح باستخدام نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية لحماية العين من المياه البيضاء.

 الإصابات والالتهابات داخل العين

أي حادثة أو إصابة للعين، مثل:

صدمة مباشرة

جراحة سابقة في العين

التهاب مزمن
قد تؤدي إلى تكون المياه البيضاء بشكل مبكر، حتى في سن أصغر من المتوقع.

 التدخين وتناول الكحول

التدخين يزيد من إجهاد الأكسدة في العين، مما يسرع من ضبابية العدسة

الإفراط في شرب الكحول مرتبط أيضًا بزيادة احتمال تكوّن المياه البيضاء في سن مبكر

 الأدوية طويلة الأمد

استخدام بعض الأدوية لفترات طويلة قد يكون سببًا في ظهور المياه البيضاء، مثل:

الكورتيزون (أقراص أو قطرات العين)

بعض أدوية مرضى السكري أو القلب

سوء التغذية ونقص مضادات الأكسدة

البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين C وE والزنك تلعب دورًا في صحة العدسة.
نقص هذه العناصر في الجسم يؤدي إلى زيادة خطر تكوّن المياه البيضاء.

