رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
محافظات

مستشفى الغردقة العام يُجري 15 عملية مياه بيضاء وينهي قوائم انتظار قسم الرمد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى مستشفى الغردقة العام 15 عملية مياه بيضاء وزراعة عدسات، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ما أسهم في الانتهاء الكامل من قوائم الانتظار الخاصة بقسم الرمد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وجاءت الأعمال تحت متابعة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبمتابعة الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، وبإشراف الدكتور كريم الشبراوي مدير مستشفى الغردقة العام.

ونفّذ العمليات الأستاذ الدكتور حسام زيادة أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر الشريف، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الأزهر الشريف ومديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وشارك في إجراء العمليات فريق أطباء العيون بمستشفى الغردقة العام، وهم الدكتور ميريل ميشيل والدكتور مصطفى جمال، بمساندة طاقم التمريض المكوّن من فاطمة عيد، وأسماء أحمد، ومحمد شاهين، وأميرة خالد، إلى جانب العمال المساعدين، وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمرضى.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم جهود الدولة لتقليل قوائم الانتظار، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة داخل مستشفيات محافظة البحر الأحمر، بما يعكس حرص وزارة الصحة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق رضا المواطنين.

