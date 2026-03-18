الزراعة: إزالة تعديات بمساحة 8 آلاف متر وتطهير 30 كيلومتراً من المساقي والمصارف بالمراقبات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً شاملاً حول جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، مؤكدة استمرار العمل الميداني المكثف لحماية الرقعة الزراعية وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين والمنتفعين، في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم خلال النصف الأول من مارس الجاري، إزالة نحو 42 حالة إزالة تعد في المهد بمساحة إجمالية بلغت 8063 متراً مربعاً، بالإضافة إلى فحص والرد على 14 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة برج العرب بمراقبتي بنجر السكر ومطروح، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه تم أيضا إزالة التعديات الواقعة على طرق الخدمة بمساقي 7 و8 بجمعية الغزالي التابعة لمراقبة البستان.

وأشار رئيس القطاع إلى تكثيف جهود عمليات التطهير للمساقي والمراوي، حيث تم الانتهاء من تطهير 16 مسقى فرعياً وخاصاً بطول إجمالي 13,200 متر، فضلا عن تطهير 17 مصرفاً بطول 17,700 متر بمراقبات شمال البحيرة، الفيوم، وكفر الشيخ.



وأكد على مواصلة متابعة أعمال وأنشطة الجمعيات، في المراقبات المختلفة، ومتابعة الزراعات، وحصاد محصول البنجر بمراقبات الدقهلية، صان الحجر، وسهل الحسينية، لافتا إلى مواصلة أعمال رفع كفاءة مقرات جمعيات العمار، السرور، والزراعيين، بمراقبة الإسماعيلية، كما أشار الى استقبال وفد أفريقي لتفقد الصناعات القائمة بقرى الخريجين، بالإضافة إلى الانتهاء من فحص كافة طلبات "تكافل وكرامة" المحالة من الشؤون الاجتماعية.

وخلال ذات الفترة، أجرى الدكتور ناجح فوزي رئيس القطاع، سلسلة من الجولات المفاجئة والميدانية شملت: تفقد زمام المراقبة العامة بمحافظة السويس وقرى شباب الخريجين، للوقوف على مشكلات المزارعين وحلها فوراً، فضلا عن متابعة أعمال الإزالات بمديرية النوبارية، بالإضافة إلى زيارة مراقبة الانطلاق لتفقد الجمعيات الزراعية والاطمئنان على توافر الأرصدة السمادية.

وفي سياق متصل شهد النصف الأول من مارس، عدد من الجهود والأنشطة الإرشادية الهامة، شملت: عقد 15 ندوة إرشادية تناولت محاصيل: القطن، بنجر السكر، والفول البلدي، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية للنهوض بالثروة الحيوانية، وورش عمل لمديري الجمعيات بمراقبة صان الحجر لتنظيم عمليات تقليع وتوريد بنجر السكر، إضافة الى تنظيم 8 أيام حقلية و20 زيارة ميدانية بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية لمحاصيل البنجر والقمح والموالح.