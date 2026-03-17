بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون
شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
وزير الصحة يبحث مع نظيره الروسي الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية للكليات الطبية الروسية
وزير الزراعة يعلن فتح السوق السلفادوري أمام صادرات "الليمون المصري"

الليمون
الليمون
شيماء مجدي

أعلن  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر من محصول "الليمون"، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية وتنويع الوجهات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.

وأوضح الوزير أن هذا الاعتماد جاء تتويجاً لموجب اتفاق فني شامل بين جهازي الحجر الزراعي في كلا البلدين، وبعد سلسلة من المفاوضات المكثفة التي استهدفت التأكد من مطابقة المنتج المصري لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية الدولية.

وجاء هذا الإعلان عقب مشاركة وفد الإدارة المركزية للحجر الزراعي في اجتماعات الدورة العشرين لهيئة تدابير الصحة النباتية، حيث ساهم ذلك المحفل الدولي بشكل كبير  في تعزيز الروابط التجارية وفتح آفاق جديدة للمصدرين المصريين في دول أمريكا الوسطى.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذا النجاح هو نتاج لقاءات فنية ثنائية عُقدت مع الجانب السلفادوري وممثلي عدة دول أخرى لمتابعة ملفات فتح الأسواق، لافتا إلى وجود مؤشرات إيجابية قوية لفتح أسواق إضافية أمام مختلف السلع الزراعية المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي إطار الخطوات التنفيذية لبدء التصدير، أصدر الحجر الزراعي المصري المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، والذي يتضمن كافة الضوابط الفنية واشتراطات الصحة النباتية الخاصة بالسوق السلفادوري، كما تم تعميم هذا المنشور على كافة مكاتب الحجر الزراعي والموانئ، بالإضافة إلى إخطار السادة المصدرين لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.
وأكدت وزارة الزراعة التزامها بمواصلة دعم منظومة التكويد والرقابة على الصادرات، بما يضمن الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات السلعية.

الزراعة وزير الزراعة السوق السلفادوري الليمون الليمون المصري

علامات ليلة القدر

المتهم

سعر الذهب اليوم

الطماطم

أرشيفية

نهال القاضي

تعبيرية

سالي مبارك

سالي مبارك مصممة اكسسوارات دولة التلاوة

الترمس

بالصور

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

فيديو

د.عادل القليعي

نجاة عبد الرحمن

ياسمين عبده

سالي عاطف

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

