أخبار البلد

شراكة جديدة لتطوير الزراعة الذكية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر

شيماء مجدي

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية، وتحالف التنوع البيولوجي الدولي والمركز الدولي للزراعة الاستوائية التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية،  بهدف تعزيز الابتكار الزراعي وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية قابلة للتوسع.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذه الخطوة، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم منظومة الابتكار الزراعي وربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، من خلال الاستفادة من الخبرات البحثية العالمية للتحالف، إلى جانب الإمكانات العلمية والبحثية التي يمتلكها مركز البحوث الزراعية في مجالات البحث الزراعي والإرشاد ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم تطوير القطاع الزراعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار فاروق إلى أهمية هذا التعاون في دعم البحوث التطبيقية في مجالات التنوع الحيوي الزراعي والزراعة الذكية مناخياً والنظم الغذائية المرنة، إضافة إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتطبيق نتائج البحوث من خلال مشروعات تجريبية وشراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية بالابتكار الزراعي، لافتة إلى أهمية التركيز على بناء القدرات البشرية من خلال برامج التدريب وتبادل المعرفة والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، فضلاً عن تعزيز التعاون الفني بين الباحثين وإتاحة استخدام المعامل والمحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية لإجراء التجارب الحقلية بالتعاون مع المزارعين وشركاء سلاسل القيمة الزراعية.

في سياق متصل أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية على أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية قابلة للتطبيق بما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن التعاون مع تحالف التنوع البيولوجي الدولي والمركز الدولي للزراعة الاستوائية، يعزز من فرص تطوير منظومة الابتكار الزراعي في مصر، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية.

وقال ان  مبادرة AgriTech4Egypt" الابتكار التكنولوجي في قطاع الأغذية الزراعية"، تعد أولى ثمار هذه الشراكة، والتي تعد مبادرة ثنائية رائدة بين مصر وإيطاليا، تدعم الابتكار التكنولوجي في قطاع الأغذية الزراعية المصري، كما تركز على تحويل الأبحاث والأفكار الأولية إلى حلول جاهزة للتسويق، تُحسّن الإنتاجية والمرونة والاستدامة في الزراعة، لافتا إلى أنه سيتم من خلال هذا المشروع، العمل على مواءمة أنشطة المشروع مع الأولويات الوطنية للقطاع الزراعي، إلى جانب دعم تبني المزارعين للتقنيات الحديثة وتوفير الخبرات الفنية والبنية التحتية البحثية اللازمة لتسريع تطبيق الحلول الابتكارية في مختلف المحافظات.

