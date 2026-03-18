أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

يسود اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، طقسا بارداً خلال فترات الصباح الباكر والليل، غائم وبارد إلى دافئ خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء وحتى أول أيام العيد، محذرة من حالة عدم الاستقرار التي ستشهدها على أغلب الأنحاء.

عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً، ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40 إلى 50) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة، مع ارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة على أغلب الأنحاء.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأحوال الجوية اليوم تتسم بعدم الاستقرار النسبي، مع تباين واضح في درجات الحرارة بين مختلف المحافظات، حيث تميل الأجواء للاعتدال نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية.

فرص سقوط أمطار

أكدت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم ​فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج السويس وشمال الصعيد، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق وعلى بعض الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشار بيان الأرصاد الجوية الى وجود ​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، على مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

اكدت الأرصاد، وجود ​اضطراب الملاحة البحرية (الأحمر)، على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من (50 إلى 70) كم/س وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 4) متر، ويوجد ايضا ​اضطراب في الملاحة البحرية (المتوسط)، على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، وسرعة الرياح من (50 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج من (2.5 إلى 3) متر.

تحذير شديد من الارصاد الجوية

حذرت الأرصاد الجوية، فى بيان عاجل لها عن حالة الطقس، حيث نشهد نشاط قوى للرياح ورمال مثارة وتدهور الرؤية الأفقية وخاصة على (شمال سيناء، القاهرة الكبرى، الوجه البحرى، مدن القناه وشمال ووسط الصعيد).

وشددت الأرصاد الجوية فى بيانها الإبتعاد عن المنازل المتهالكة واللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة، وإحكام غلق النوافذ ونصحتمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج، والقيادة بحذر على الطرق.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك موعد تحسن الأحوال الجوية، حيث يكون بدءا من يوم الأحد المقبل، بينما تستمر التقلبات الجوية غدا حتى يوم السبت بدرجات متفاوتة.