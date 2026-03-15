حالة الطقس أول يوم العيد.. شوف هتلبس صيفي ولا شتوي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، الذي يوافق أول أيام عيد الفطر فلكيا.

حالة الطقس أول يوم العيد

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة ، أن حالة الطقس اليوم تشهد تحسنا نسبيا في مستوى الرؤية الأفقية مع هدوء نسبي في سرعة الرياح على أغلب الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق شمال البلاد.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة، مع احتمالية امتدادها بنسبة تقارب 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة

ولفتت الهيئة، إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة.

كما حذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4 أمتار.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى 3.5 متر.

كما نبهت الهيئة، إلى أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط منها في بعض المناطق، إلى جانب احتمالية حدوث ضربات برق في بعض الأماكن.



توقعات الطقس خلال الأسبوع

وفيما يتعلق بتوقعات الطقس خلال الفترة من الاثنين 16 مارس 2026 وحتى الجمعة 20 مارس 2026، أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون باردا في الصباح الباكر، بينما يميل للدفء إلى الدفء المعتدل خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، على أن يعود باردا خلال ساعات الليل.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضافت أن نشاطا للرياح متوقع يومي الاثنين 16 مارس والثلاثاء 17 مارس على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 18 مارس تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، إلى جانب نشاط ملحوظ في حركة الرياح على عدد من المناطق.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الحالية وأجواء عيد الفطر، مشيرة إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأضافت أن البلاد تشهد استمرار الارتفاع النسبي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال اليوم، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل نحو 24 درجة مئوية.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر ستكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة نحو 25 درجة مئوية، مع أجواء شتوية مائلة للدفء خلال فترات النهار، بينما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل.

وأكدت أن هذه الأجواء تعد طبيعية ومعتادة خلال هذه الفترة من السنة، مشيرة إلى أن الطقس خلال العيد سيظل أقرب إلى الأجواء الشتوية وليس الصيفية، مؤكدة أن الوقت ما زال مبكرا لتخفيف الملابس حتى اقتراب فصل الربيع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة

العظمى 24 درجة

الصغرى 13 درجة

الإسكندرية

العظمى 21 درجة

الصغرى 13 درجة

مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 14 درجة

سوهاج

العظمى 28 درجة

الصغرى 13 درجة

قنا

العظمى 30 درجة

الصغرى 14 درجة

أسوان

العظمى 32 درجة

الصغرى 17 درجة