فن وثقافة

شمس البارودي تكشف تفاصيل تجربتها مع المرض ورفضها تناول الأدوية

باسنتي ناجي

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في منشور مطول، عن تفاصيل حياتها الشخصية وتجاربها الصحية، كاشفة عن موقفها من تناول الأدوية، ومشاعرها خلال فترات ابتعاد ابنتها للدراسة في الخارج، إلى جانب مواقف إنسانية جمعتها بزوجها الراحل حسن يوسف.

وقالت شمس البارودي، عبر حسابها علي فيسبوك: " إنها ترفض في كثير من الأحيان تناول الأدوية بسبب خوفها من قراءة النشرات المرفقة بها، والتي وصفتها بأنها “مرعبة”، مشيرة إلى أن زوجها الراحل كان دائمًا ينصحها بعدم قراءة هذه النشرات والالتزام بالعلاج طالما أوصى به الطبيب، مؤكدة أنه كان يتعامل مع الأدوية بثقة كبيرة.

وروت تفاصيل أزمة صحية تعرضت لها في ركبتها اليسرى، خلال تواجدها مع ابنتها في الخارج، حيث اعتادت على ممارسة رياضة المشي يوميًا لمسافات طويلة، مستفيدة من هدوء المكان وجمال الأجواء، خاصة أنها كانت تمارس الرياضة منذ صغرها وكانت لاعبة جمباز خلال دراستها.

وأوضحت أن هذه العادة استمرت معها لفترة طويلة، إلى أن شعرت بألم مفاجئ وتورم في الركبة، ليتبين لاحقًا إصابتها بمشكلة في الغضروف الهلالي، مع وجود سائل تسبب في زيادة الألم، مشيرة إلى أنها رفضت في البداية سحب السائل أو تناول الأدوية، مفضلة الاعتماد على الراحة والتوكل على الله.

وأضافت أنها خلال جائحة كورونا تعرضت لمشكلة أخرى في الركبة نفسها، بعد حركة مفاجئة أثناء الوضوء، ما أدى إلى آلام شديدة أعاقتها عن الحركة، لتضطر حينها إلى استشارة الطبيب الذي وصف لها علاجًا ساعدها بشكل كبير على التعافي خلال فترة قصيرة.

كما استعرضت جانبًا إنسانيًا من حياتها العائلية، متحدثة عن تعلقها الكبير بابنتها، ومعاناتها النفسية خلال سفرها لاستكمال دراستها بالخارج، حيث كانت تشعر بالوحدة خاصة في يوم الجمعة أثناء غياب أبنائها لأداء الصلاة، مؤكدة أنها كانت تلجأ للاتصال بها والبكاء شوقًا لها.

وأشارت إلى أن زوجها كان دائم الدعم لها ولابنتهما، حيث شجعها على استكمال مسيرتها العلمية وعدم تعطيل طموحها، كما حرص على توفير سكن مناسب لها بالخارج، ورافق زوجته في زيارات متكررة للاطمئنان عليها، في مواقف تعكس قوة الترابط الأسري.

وأكدت شمس البارودي أنها رغم تخوفها من الأدوية، إلا أنها تؤمن بأهمية الأخذ بالأسباب الطبية، مشددة على أن التوازن بين العلاج والتوكل على الله هو الأساس، قائلة إن “الأعمار بيد الله، لكن الحذر واجب”، مختتمة حديثها بالحمد والشكر لله على كل حال.

