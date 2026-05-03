شمس البارودي: أشعر برضا كبير بعد الاعتزال ولا تهمني العروض المالية

تحدثت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن حالة الرضا التي تعيشها بعد ابتعادها عن الساحة الفنية، رغم تلقيها عروضًا مالية مغرية للظهور في البرامج التلفزيونية.

وكتبت البارودي، عبر حسابها الشخصي فيس بوك : أسأل نفسي دائمًا من أين أتاني كم الرضي هذا بعد اعتزالي مهنة التمثيل لم يتوقف طموحي وأحلامي، ولكنها دائمًا مغلفة بالرضى حتى أصبحت سكينة نفسي تصحبنى في كل حالاتي، لاتقولوا درجات الإيمان لا أظن فهيا حالة لا أراها في كثير ممن حولي.

تابعت: أتعجب عندما يُعرض عليّ مبالغ مالية لا أملك نصفها لأحد البرامج مثلًا، لا تتلهف نفسي عليها إلا لو أتت بعزة تدخل قلبي وتطمئن لها نفسي، أكيد هذا يعود لتنشئة الفتاة في بيت أبيها فيُسبغ الله عليها أمنًا وأمانًا وطمأنينةً ورضًا، وصدق من طيب الله ثراه، من كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وكان عند الله مذمومًا، أما من كانت الآخرة نصب عينيه وآخر همه آتته الدنيا راغبة وكان عند الله محمودًا، حمدًا يا ربي على نعمة الرضا حمدًا كثيرًا مباركًا فيه.