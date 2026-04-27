شمس البارودي تروي أجمل لحظات الحب مع حسن يوسف وتؤكد: غلبني ليل البعد

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكريات مؤثرة من حياتها الشخصية، متحدثة عن مشاعر الحب والاشتياق لزوجها الراحل حسن يوسف، في رسالة طويلة مليئة بالحنين والتفاصيل العاطفية.

وقالت شمس البارودي عبر حسابها على موقع “فيسبوك”"بجد وأنا مع حبيبي حبيت فيروز، بس ماحبتش من صغري كوكب الشرق؛ لأن كل أغانيها معاناة مع الحبيب، وأنا كنت شايفة وما زلت أن وجود الحبيب في حياة المحب بهجة وفرحة وأمل بالسعادة يتجدد طول ما هو معايا وجنبي، وكلماته وحسه ونفسه ونظراته تبثني حبه اللامتناهي، حتى رحل روحي واستمعت لوجع قلب كوكب الشرق أم كلثوم.

وتابعت" كنت بشوف لا يمكن الحب يكون معاناة، وأنا في حضن حبيبي وهو في حضني، وكل أي معاناة في الحياة تذوب وكأنها لم تكن، طول ما أنت جنبي وأنا جنبك، حتى تركتني مرغما بإرادة الله العلي القدير، ورضيت يا رب فلا اعتراض على أمرك، إلا أن طيفك وحسك ونفسك لا يفارقني يا روحي.

وأضافت: "أفتح الدولاب فجأة اليوم أجد مجموعة أخرى من كروت حبك التي كنت تضعها على صحبة الورد، وأنا أقول مين على الباب، الجرس بيضرب، تقول لولادنا مالكوش دعوة أنا اللي هفتح أشوف مين، علشان تستلم أنت يا حبيبي، سبت الورد لتضع عليه الكارت بخط إيدك المحضروا من بالليل وتجيلي وأنا قاعدة في الليفنج.

واختتمت رسالتها قائلة: “كل سنة وانتي طيبة يا حب عمري، اتشعلق في رقبتك وأحضنك حضن شبه الحضنتهولي يوم كتب كتابنا، وأنت بتضحكني يومها وتقول المأذون مشي خلاص أخد حقي بقى يا حياتي، وبابا يقولك يا عم حسن افتحوا البوفيه الأول للضيوف، خلاص شموسه بتاعتك يا ابني العمر كله، وفعلا كانت دعوة أبويا يا حبيبي العمر كله، ودلوقتي غلبني الشوق وغلبني وليل البعد دوبني بعيد عنك حياتي عذاب”.