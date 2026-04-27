جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
فن وثقافة

شمس البارودي تروي أجمل لحظات الحب مع حسن يوسف وتؤكد: غلبني ليل البعد

باسنتي ناجي

استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكريات مؤثرة من حياتها الشخصية، متحدثة عن مشاعر الحب والاشتياق لزوجها الراحل حسن يوسف، في رسالة طويلة مليئة بالحنين والتفاصيل العاطفية.

وقالت شمس البارودي عبر حسابها على موقع “فيسبوك”"بجد وأنا مع حبيبي حبيت فيروز، بس ماحبتش من صغري كوكب الشرق؛ لأن كل أغانيها معاناة مع الحبيب، وأنا كنت شايفة وما زلت أن وجود الحبيب في حياة المحب بهجة وفرحة وأمل بالسعادة يتجدد طول ما هو معايا وجنبي، وكلماته وحسه ونفسه ونظراته تبثني حبه اللامتناهي، حتى رحل روحي واستمعت لوجع قلب كوكب الشرق أم كلثوم.

وتابعت" كنت بشوف لا يمكن الحب يكون معاناة، وأنا في حضن حبيبي وهو في حضني، وكل أي معاناة في الحياة تذوب وكأنها لم تكن، طول ما أنت جنبي وأنا جنبك، حتى تركتني مرغما بإرادة الله العلي القدير، ورضيت يا رب فلا اعتراض على أمرك، إلا أن طيفك وحسك ونفسك لا يفارقني يا روحي.

وأضافت: "أفتح الدولاب فجأة اليوم أجد مجموعة أخرى من كروت حبك التي كنت تضعها على صحبة الورد، وأنا أقول مين على الباب، الجرس بيضرب، تقول لولادنا مالكوش دعوة أنا اللي هفتح أشوف مين، علشان تستلم أنت يا حبيبي، سبت الورد لتضع عليه الكارت بخط إيدك المحضروا من بالليل وتجيلي وأنا قاعدة في الليفنج.

واختتمت رسالتها قائلة: “كل سنة وانتي طيبة يا حب عمري، اتشعلق في رقبتك وأحضنك حضن شبه الحضنتهولي يوم كتب كتابنا، وأنت بتضحكني يومها وتقول المأذون مشي خلاص أخد حقي بقى يا حياتي، وبابا يقولك يا عم حسن افتحوا البوفيه الأول للضيوف، خلاص شموسه بتاعتك يا ابني العمر كله، وفعلا كانت دعوة أبويا يا حبيبي العمر كله، ودلوقتي غلبني الشوق وغلبني وليل البعد دوبني بعيد عنك حياتي عذاب”.

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

برلماني: زيادة المكون المحلي لـ40% خطوة لتعزيز تنافسية المنتج المصري

الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات

محمود مسلم: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

