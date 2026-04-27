عرض فيلم "مشاكل داخلية 32B" في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يعرض الفيلم المصري "مشاكل داخلية 32B" لأول مرة في مصر في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير التي تقام في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

فيلم مشاكل داخلية 32B من إخراج محمد طاهر وتأليف هيثم دبور، وبطولة الفنان محمد ممدوح، وهنا شيحة وأحمد داش، إلى جانب جيسيكا حسام الدين وجهاد حسام الدين.

وتدور أحداث الفيلم حول لحظة فاصلة فى العلاقة بين أب وابنته المراهقة، فى معالجة إنسانية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، وتوازن بين الطابع الدرامى واللمسات الكوميدية.

وهو أول فيلم قصير مصري يتم اختياره للمشاركة في مهرجان تريبيكا السينمائي، والمقرر إقامته في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كلًّا من: المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.