حكايات من زمن جميل.. شمس البارودي تكشف تفاصيل مؤثرة عن علاقتها بجدها الراحل

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي منشورا إنسانيا استعادت فيه ذكريات خاصة من طفولتها مع جدها مختار، متحدثة عن مواقف مؤثرة جمعتها به وعن طبيعته الصارمة مع الآخرين مقابل حنانه الكبير معها.

وقالت شمس البارودي عبر حسابها على موقع فيسبوك "إن جدها كان يتمتع بشخصية شديدة الحزم في تعاملاته إلا أن ذلك لم يمنع ظهوره بشكل مختلف تماما معها، حيث كانت تستطيع زيارته والجلوس معه والمبيت عنده في أي وقت، مشيرة إلى أنه كان يسمح لها بتجاوز طقوسه اليومية بحب ورضا.

واستعادت الفنانة المعتزلة مشاهد من جلساتهما معا في شرفة المنزل، حيث كان يقص عليها حكايات من الماضي بينما كانت تتابع ببراءة تفاصيل الحياة من حولها، ومنها مشهد بواب العمارة الذي كان يعد الشاي على السبرتاية في الشارع، معتبرة أن هذا المشهد البسيط كان يعكس حالة من الرضا والطمأنينة.

وتحدثت شمس البارودي عن مفهوم الرضا الذي شرحه لها جدها، قائلة إنه كان يرى أن السعادة الحقيقية تنبع من القناعة والقرب من الله وليس من المظاهر المادية، مشيرة إلى أن هذا الفهم يمنح الإنسان سكينة داخلية مهما كانت ظروفه.

واختتمت الفنانة المعتزلة حديثها باسترجاع لحظات العائلة والدفء الأسري، مؤكدة أنها كانت تستمتع بتلك الجلسات البسيطة التي تركت أثرا كبيرا في تكوين وعيها، متمنية الرحمة لجدها ومختتمة منشورها بالحمد والشكر لله.

اعتزال شمس البارودي

كانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينيات.

رحيل الفنان حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

