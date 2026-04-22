دعاء وذكريات .. شمس البارودي تُلامس القلوب برسالة إنسانية مؤثرة | ماذا قالت؟

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، استرجعت خلالها ذكريات زواجها من زوجها الراحل الفنان حسن يوسف.

وأوضحت شمس البارودي أنها عندما تشاهد فيديوهات كتب كتابها التي أرسلها لها المخرج طارق أبو السعود، تعود بذاكرتها إلى تلك اللحظات الجميلة التي جمعتها بزوجها، معبرة عن حنينها الشديد لتلك الأيام.

وأضافت البارودي أنها تتأمل في هذه الذكريات مستحضرة ايات من القرآن الكريم، خاصة من سورة الجاثية، مشيرة إلى أن الإنسان سيحاسب على كل أفعاله، وأن كل شيء محفوظ ومسجل.

واختتمت شمس حديثها بالدعاء أن يرزقها الله لقاء أجمل في الآخرة، متمنية أن تعيش تلك اللحظات السعيدة مرة أخرى في جنات النعيم.

رحيل الفنان حسن يوسف

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينيات.