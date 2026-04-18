استعجلت تروح.. رسالة مؤثرة من شمس البارودي لـ الراحل حسن يوسف

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها لحظات إنسانية مؤثرة من ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعبرت شمس البارودي عن اشتياقها الكبير لزوجها، مسترجعة صورة من حياتهما الأسرية التي جمعت بينهما، وعلّقت بكلمات مؤثرة: "استعجلت تروح لعبد الله يا حبيبي".

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.