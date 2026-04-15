شمس البارودي تسترجع ذكريات عقد قرانها على حسن يوسف

استرجعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، صورة من ذكريات كتب كتابها على الراحل حسن يوسف.

وكتبت البارودي عبر حسابها على فيسبوك: “تيته والدة أبويا على يمينى في كتب كتابنا وبابا جميل جنبها”.

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.