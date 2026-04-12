تاجروا بيا.. شمس البارودي تهاجم ناشري تسجيلها الصوتي: اتخدعت واتعمل له مونتاج

أعربت الفنانة المعتزلة شمس البارودى، عن استيائها بعد استخدام تسجيل صوتى منسوب لها فى محتوى إعلامي تم تداوله مؤخرا، تتحدث فيه عن نجلها الراحل عبد الله مؤكدة أنه تم نشره دون الحصول على إذن مسبق منها.

ونشرت شمس البارودي عبر موقع فيسبوك، تسجيل صوتي لها وكتبت: "اللي تاجرت بحزني وبتتكسب من فجيعتى اللي سجلت وأنا بأسألها بثقة انتي بتسجلي.. وتنكر أنها بتسجل واتفاجيء بعد أشهر عامله مونتاج للحديث».

وأضافت: «وشايلة صوتها وعارضة كلامة فى موقع تتكسب منه وينزل عليه إعلانات استهتار بوجع وابتلاء ومصيبة، كما ذكرها الله مصيبة الموت، انتوا يا اللي بتتاجروا بأحزان الناس ووجعهم هل أنتم ضامنين ألا تتوجعوا وتصابوا بحزن ووجع يهد كيانكم».

وتابعت: «التسجيل الصوتي أمر يخصنى ولم تستأذن الصحفية التى لا أذكر اسمها ولكنه مسجل على تليفون زوجي ، ليس أمامي الا القضاء حسبى الله ونعم الوكيل في كل نفس تسول لها المتاجرة بأحزان الخلق حسبي الله ونعم الوكيل».

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.