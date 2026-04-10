بصور نادرة.. شمس البارودي تستعيد ذكرياتها مع حسن يوسف

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي جمهورها لحظات مؤثرة من ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت شمس البارودي مجموعة من الصور التي تجمعها بزوجها الراحل حسن يوسف ونجلهما عمر، خلال احتفالهم بعيد ميلاده وسط أجواء من البهجة والسعادة.

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.