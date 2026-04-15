بعد نجاح «يوميات صفصف».. صفاء أبوالسعود تواصل تألقها الإذاعي وتتعاقد على «المُلهمون»
بعد نجاح «يوميات صفصف».. صفاء أبوالسعود تواصل تألقها الإذاعي وتتعاقد على «المُلهمون»

تعيش الفنانة القديرة صفاء أبو السعود حالة من النشاط الفني الملحوظ في الإذاعة خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تأكيد حضورها القوي عبر مجموعة من الأعمال التي تجمع بين التوعية المجتمعية والدعم الفني واكتشاف المواهب.

واعلنت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود تأكيد حضورها القوي في الإذاعة، عن تقديم برنامجها الجديد “الملهمون”، ضمن خطة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامي والكاتب أحمد المسلماني، والذي تسلط الضوء على الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر، في إطار توثيقي يهدف إلى إعادة تقديم النماذج الملهمة للأجيال الجديدة.

ويأتي “الملهمون” امتدادًا طبيعيًا لمسيرة إذاعية ثرية لصفاء أبو السعود، نجحت خلالها في تقديم محتوى يجمع بين القيمة الفنية والرسالة المجتمعية، كان من أبرزها مؤخراً برنامج “يوميات صفصف” عبر راديو 9090، وهو من إنتاج المجلس القومي للمرأة، حيث يناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية في إطار اجتماعي هادف يلامس الواقع ويطرح حلولًا مبسطة وقريبة من الجمهور.

ولم يقتصر دورها في “يوميات صفصف” بل تقدم حاليا في إذاعة الشباب والرياضة مسلسل اوضتين وصالة، والذي من خلاله دعمت جيل جديد من المواهب، إلى جانب إشرافها على الجوانب الفنية، بما في ذلك الألحان والمشاركين، في تجربة مميزة عكست خبرتها الطويلة في العمل الإذاعي، وحققت تفاعلًا واسعًا وقت عرضه، ليعكس قدرتها على التنوع بين البرامج الاجتماعية والأعمال الدرامية.

وبهذا التسلسل، يمثل “الملهمون” مرحلة جديدة في مشوار صفاء أبو السعود الإذاعي، حيث تنتقل من مناقشة القضايا اليومية ودعم المواهب إلى توثيق سير الشخصيات الملهمة، مؤكدة استمرارها كأحد أبرز رموز الإذاعة في مصر، وصاحبة بصمة خاصة تجمع بين التنوير والمتعة.

