السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة

هانى محروس
هانى محروس
محمد زاهر   -  
ميرنا محمود

كشف المنتج ومهندس الصوت هاني محروس كواليس تعاقده مع "hulu" الشركة المنتجة للموسم الثامن من المسلسل الأمريكي الكوميدي " Malcolm in the Middle "  أو " مالكلوم في المنتصف " وهو موسم قصير يضم 4 حلقات فقط وحمل عنوان Life's Still Unfair او "الحياة لاتزال غير عادلة" وتم عرضها في 10 ابريل 2026 كامتداد للسبعة مواسم الطويلة السابقة من العمل والتي تضمنت 151 حلقة والتي تم عرضها في الفترة من عام 2000 ل عام 2006 .


وأشار المنتج هاني محروس في تصريحات صحفية أن التعاقد بينه وبين الشركة المنتجة للمسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير تم بالتواصل مع  شركته "N j" ميوزك والمسؤل الحصري لتوزيع أغنية سطلانة وهو محمد محسن جابر شركة جلوبال ساوند .. بعدها تم التعاقد علي منحهم حقوق استغلال الأغنية بالمسلسل الذي تم عرضه يوم 10 إبريل الجاري على إحدي المنصات العالمية.

وأضاف المنتج هاني محروس ان الأغنية تم تقديمها في الحلقة الرابعة والأخيرة للمسلسل الأمريكي والتي كانت سببا في إحداث حالة من البهجة لدى الجمهور المصري والعربي على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة مع مشاهدة أبطال عمل كوميدي أمريكي شهير يرقصون على الأغنية داخل السياق الدرامي للعمل.


كما كشف هاني محروس عن كواليس صناعة أغنية "سطلانه" مع الفنان علي ربيع الذى تواصل معه من أجل عمل اغنية دعائية لفيلمه "بعد الشر" خاصة انه كان قد انتهي من تصوير مشاهده ويستعد لعرضه في قاعات السينما.

وأضاف محروس انه دخل ورشة عمل 15 يوم لوضع فكرة الأغنية بمشاركة الشاعر مصطفي حسن والملحن كريم عاشور والموزع أماديو ..وعقب اكتمالها تم الاستعانة بنجوم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي لتسجيلها.

وأغنية "سطلانة" إنتاج وفكرة مصرية لهاني محروس وقام بتقديمها عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي كأغنية دعائية لفيلم "بعد الشر" وكانت سببا في بهجة لمستمعيها في مصر والعالم العربي وهو سر وصولها للعالمية.

وجار  الكشف عن المزيد من التعاون بين الشركة المنتجة للمسلسل الأمريكي ووكالات انتاجية عالمية و المنتج المصري هاني محروس خلال الأيام القادمة.

هاني محروس hulu المسلسل الأمريكي الكوميدي Malcolm in the Middle Malcolm in the Middle

