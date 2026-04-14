كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة

كشف المنتج ومهندس الصوت هاني محروس كواليس تعاقده مع "hulu" الشركة المنتجة للموسم الثامن من المسلسل الأمريكي الكوميدي " Malcolm in the Middle " أو " مالكلوم في المنتصف " وهو موسم قصير يضم 4 حلقات فقط وحمل عنوان Life's Still Unfair او "الحياة لاتزال غير عادلة" وتم عرضها في 10 ابريل 2026 كامتداد للسبعة مواسم الطويلة السابقة من العمل والتي تضمنت 151 حلقة والتي تم عرضها في الفترة من عام 2000 ل عام 2006 .



وأشار المنتج هاني محروس في تصريحات صحفية أن التعاقد بينه وبين الشركة المنتجة للمسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير تم بالتواصل مع شركته "N j" ميوزك والمسؤل الحصري لتوزيع أغنية سطلانة وهو محمد محسن جابر شركة جلوبال ساوند .. بعدها تم التعاقد علي منحهم حقوق استغلال الأغنية بالمسلسل الذي تم عرضه يوم 10 إبريل الجاري على إحدي المنصات العالمية.

وأضاف المنتج هاني محروس ان الأغنية تم تقديمها في الحلقة الرابعة والأخيرة للمسلسل الأمريكي والتي كانت سببا في إحداث حالة من البهجة لدى الجمهور المصري والعربي على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة مع مشاهدة أبطال عمل كوميدي أمريكي شهير يرقصون على الأغنية داخل السياق الدرامي للعمل.



كما كشف هاني محروس عن كواليس صناعة أغنية "سطلانه" مع الفنان علي ربيع الذى تواصل معه من أجل عمل اغنية دعائية لفيلمه "بعد الشر" خاصة انه كان قد انتهي من تصوير مشاهده ويستعد لعرضه في قاعات السينما.

وأضاف محروس انه دخل ورشة عمل 15 يوم لوضع فكرة الأغنية بمشاركة الشاعر مصطفي حسن والملحن كريم عاشور والموزع أماديو ..وعقب اكتمالها تم الاستعانة بنجوم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي لتسجيلها.

وأغنية "سطلانة" إنتاج وفكرة مصرية لهاني محروس وقام بتقديمها عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي كأغنية دعائية لفيلم "بعد الشر" وكانت سببا في بهجة لمستمعيها في مصر والعالم العربي وهو سر وصولها للعالمية.

وجار الكشف عن المزيد من التعاون بين الشركة المنتجة للمسلسل الأمريكي ووكالات انتاجية عالمية و المنتج المصري هاني محروس خلال الأيام القادمة.