إشادات متبادلة بين مصطفى حجاج وهاني محروس تؤكد قوة التعاون الفني بينهما

أكد النجم مصطفى حجاج على عمق العلاقة الفنية التي تجمعه بالمنتج هاني محروس، مشيرًا إلى أن مسيرتهما المشتركة الممتدة لأكثر من 13 عامًا كانت حافلة بالتجارب الناجحة التي أسهمت في تقديم عدد من الأغاني التي حققت صدى واسعًا لدى الجمهور.



وأوضح حجاج، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن مفهوم الإنتاج الغنائي يتجاوز مجرد شراء الأغنية، مؤكدًا أن المنتج الحقيقي هو من يمتلك رؤية فنية متكاملة تبدأ من اختيار العمل مرورًا بتطويره وصولًا إلى خروجه بشكل يحترم ذوق الجمهور. وأضاف أنه عايش عن قرب أسلوب محروس داخل “المطبخ الفني”، حيث يتم العمل على تفاصيل الأغنية بدقة شديدة حتى تخرج بصورة متكاملة تحمل فكرة فنية مميزة.

وأشار إلى أن هاني محروس يُعد من أبرز المنتجين في منطقة الشرق الأوسط، لما يتمتع به من خبرة واسعة وقدرة على صناعة أعمال غنائية تعيش لفترات طويلة، لافتًا إلى حرصه على الاستماع الجيد والبحث المستمر قبل اتخاذ قرار إنتاج أي عمل، إلى جانب امتلاكه مهارات متميزة كمهندس صوت ورؤية فنية واضحة.

كما أشاد حجاج بالجانب الإنساني لمحروس، مؤكدًا أنه يتمتع بمبادئ ثابتة وشخصية داعمة لكل من يعمل معه، وهو ما ساهم في نجاح العديد من التجارب الفنية المشتركة بينهما.

من جانبه، رد المنتج هاني محروس برسالة مؤثرة، عبّر خلالها عن تقديره الكبير لمصطفى حجاج، واصفًا إياه بأنه من أهم الأصوات في مصر خلال العشرين عامًا الماضية والقادمة، ومؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق مزيد من النجاحات بفضل موهبته الكبيرة وإخلاصه لفنه.

ويُعد التعاون بين مصطفى حجاج وهاني محروس نموذجًا ناجحًا للشراكة الفنية التي تقوم على الثقة والرؤية المشتركة، وهو ما انعكس بوضوح في الأعمال التي قدّماها معًا وحققت حضورًا قويًا في الساحة الغنائية.