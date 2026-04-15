انطلاق عرض حلقات مسلسل »ليه لأ 3» .. تفاصيل

انطلق الموسم الثالث من الدراما الاجتماعية "ليه لأ"، مع النجمة نيللي كريم، ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وفكرة سارة الطوبجي، ومن إخراج نادين خان، والتي يبدأ عرضها بداية من "الليلة" عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السابعة مساءً يومياً.



ويستكمل العمل طرح القضايا الاجتماعية الشائكة، وخصوصاً تلك المُتعلقة بالمرأة، وكيف أنه في بعض الأوقات عندما نبالغ بالتضحية نُعلم المحيطين بنا عدم اللامبالاة والأنانية بدون قصد.



تدور أحداث الموسم الثالث في 15 حلقة، حيث تجسد نيللي كريم خلالها شخصية امرأة مطلقة "شيري" ولديها ابن في سن المُراهقة يُجسّد دوره معتز هشام، وابنة شابة تجسّد دورها فريدة رجب، فيما يُطل الممثل القدير صلاح عبد الله بشخصية والدها.



ويرصد العمل الضغوط التي يفرضها الأهل على أولادهم، والصعوبات التي تُواجهها المرأة عندما تتصدّى لتربية الأبناء وحدها في ظل التحوّلات الكبيرة في المجتمع، ويبقى السؤال، حول إلى أي مدى يكون للأبناء تأثير على قرارتنا الشخصية؟.