حنان ترك ناعيةً هاني شاكر: خالص التعازي إلى زوجته نهلة ونجله شريف

حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك، على نعي الفنان الراحل هانى شاكر، الذى رحل عن عالمنا أمس الأحد 3 مايو، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبر حسابها بموقع انستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى أنعى الفنان الكبير هانى شاكر، وأتقدم بخالص التعازى والمواساة إلى زوجته نهلة ونجله شريف".



أضافت: "سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".



ويُعد هاني شاكر أحد أبرز رموز الغناء العربي، حيث قدم خلال مشواره أكثر من 600 أغنية و29 ألبومًا، وترك إرثًا فنيًا ضخمًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره.

ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل إلى القاهرة مساء غد الثلاثاء على متن إحدى رحلات مصر للطيران، بعد الانتهاء من جميع التصاريح الرسمية والترتيبات اللوجستية الخاصة بعملية النقل.

وتوفي الفنان هاني شاكر، في باريس، على أثر وعكة صحية أدت لتدهور حالته و دخوله الرعاية المركزة، ثم فارق الحياة، أمس الأحد.