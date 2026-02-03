بلاغ يهز الوسط الفني.. اتهام الفنان محمود حجازي في واقعة اغتصاب داخل فندق بالقاهرة

كشفت المجني عليها " ج . غ." في قضية الفنان محمود حجازي والمتهم باغتصابها بفندق بالقاهرة أمام النيابة ، أن بعد واقعة الإعتداء كنت في حالة صدمة فقررت أسافر الي دولة النمسا، أغير جو وأطلع من اللي أنا كنت فيه، وبعدها رجعت بـ 25 يوم مصر وعمل المحضر بالواقعة بعد ما روحت الفندق وطلبت تفريغ الكامرات.

وأوضحت المجني عليها "ج . غ" أن الإعتداء حدث في فندق هيلتون رمسيس بمنطقة بولاق أبو العلا، و كانت هي و المتهم مقيمة بنفس الفندق كل منهما في غرفة منفصلة، وكان المتهم تحت تأثير الكحول علي آثره قام بدخول غرفتها ومعاشرتها بالإكراه.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الفنان محمود حجازي لاتهمامه بالتعدي علي فتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بتحرير محضر ضد الفنان محمود حجازي بالتعدي بفتاة داخل فندق.