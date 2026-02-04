نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

شارك مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش وأسرة نادي في تجهيز كراتين قوافل الإغاثة "زاد العِزّة" ضمن التعاون المشترك مع الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة.

وقال المستشار محمد الدمرداش تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور نادي الزهور المجتمعي وواجبه الإنساني في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، ودعمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والهلال الأحمر في إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها.

ويواصل الهلال الأحمر المصري، تأهبه استعدادًا لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والجرحى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر، لليوم الثالث على التوالي، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وتوديع الذين تم شفاؤهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

ودفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، بقافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» الـ 131، بحمولة أكثر من 7,120 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: ما يزيد عن 2,960 طنًا سلال غذائية ودقيق، و 3,020 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، ونحو 1,140 طنًا مواد بترولية، إضافة إلى إمدادات الشتاء من ملابس شتوية وبطاطين ومراتب وخيام.