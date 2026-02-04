قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش وأسرة نادي  في تجهيز كراتين قوافل الإغاثة "زاد العِزّة" ضمن التعاون المشترك مع الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة.

وقال المستشار محمد الدمرداش تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور نادي الزهور المجتمعي وواجبه الإنساني في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، ودعمًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والهلال الأحمر في إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها.

ويواصل الهلال الأحمر المصري، تأهبه استعدادًا لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والجرحى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر، لليوم الثالث على التوالي، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وتوديع الذين تم شفاؤهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

ودفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، بقافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة» الـ 131، بحمولة أكثر من 7,120 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: ما يزيد عن 2,960 طنًا سلال غذائية ودقيق، و 3,020 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، ونحو  1,140 طنًا مواد بترولية، إضافة إلى إمدادات الشتاء من ملابس شتوية وبطاطين ومراتب وخيام.

رئيس نادى الزهور الدمرداش الهلال الأحمر غزة فلسطين

