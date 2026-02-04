قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل وأصغر حاسوب في الأسواق في 2026

لمياء الياسين

أعلنت شركة Acemagic عن جهاز Matrix Mini M5، وهو حاسوب صغير الحجم يعمل بمعالجات Intel Core HX من الجيل الرابع عشر. وقد أدرجت الشركة الجهاز على موقعها الإلكتروني الرسمي وفتحت باب الطلبات المسبقة.

يتوفر الجهاز بنسختين: Core i9-14900HX و Core i7-14650HX، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 1 تيرابايت. سعر نسخة Core i7 هو 639 دولارًا، بينما سعر نسخة Core i9 هو 749 دولارًا. تبدأ عمليات الشحن في 10 فبراير.


مواصفات جهاز Acemagic Matrix Mini M5


يتميز جهاز Matrix Mini M5 بحجمه الصغير وأبعاده التي تبلغ 128 × 128 × 41.3 مم. ويستخدم نظام تبريد ثنائي المراوح وثنائي الأنابيب الحرارية لدعم الأداء العالي أثناء أحمال العمل الممتدة.

يأتي معالج Core i9-14900HX بـ 24 نواة و32 مسارًا، وتردد معزز يصل إلى 5.8 جيجاهرتز. أما معالج Core i7-14650HX فيأتي بـ 16 نواة و24 مسارًا، وتردد توربو أقصى يبلغ 5.2 جيجاهرتز. يستخدم كلا الطرازين معالج رسومات Intel UHD مدمجًا.


بالنسبة للذاكرة والتخزين، يحتوي جهاز Mini M5 على منفذي ذاكرة DDR4 SODIMM يدعمان ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بتردد 3200 ميجاهرتز. كما يحتوي على منفذي أقراص SSD من نوع M.2 2280: أحدهما يدعم PCIe 4.0 x4 والآخر يدعم PCIe 3.0 x4 أو SATA، بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 4 تيرابايت.

للاتصال، يتضمن الكمبيوتر الصغير تقنية واي فاي 6E، وبلوتوث 5.2، ومنفذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية. تحتوي اللوحة الأمامية على منفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومنفذين USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومقبس صوت 3.5 ملم. أما اللوحة الخلفية فتضيف أربعة منافذ USB-A بسرعة 5 جيجابت في الثانية، ومنفذ HDMI، ومنفذ DisplayPort، ومدخل طاقة تيار مستمر.

جهاز كمبيوتر صغير Acemagic Matrix Mini M5
 

يدعم النظام ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K في وقت واحد من خلال HDMI 2.0 و DisplayPort 1.4 ومنفذ USB-C مع وضع DP البديل.
تُزوّد ​​شركة Acemagic جهاز Matrix Mini M5 بنظام التشغيل Windows 11 Pro مُثبّتًا مُسبقًا. كما يدعم النظام أيضًا نظامي Ubuntu وLinux. ويأتي الجهاز مزودًا بخاصية التثبيت على الحائط وضمان لمدة عامين.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Acemagic أيضًا جهاز الكمبيوتر المصغر Retro X3 الذي يتميز بمعالج Ryzen 7 H 255 ووحدة معالجة الرسومات Radeon 780M واتصال USB4 ودعم إخراج الشاشة الثلاثية.

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا واليونسكو

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

