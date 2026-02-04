قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل وأصغر حاسوب في الأسواق في 2026

أعلنت شركة Acemagic عن جهاز Matrix Mini M5، وهو حاسوب صغير الحجم يعمل بمعالجات Intel Core HX من الجيل الرابع عشر. وقد أدرجت الشركة الجهاز على موقعها الإلكتروني الرسمي وفتحت باب الطلبات المسبقة.

يتوفر الجهاز بنسختين: Core i9-14900HX و Core i7-14650HX، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 32 جيجابايت وقرص تخزين SSD سعة 1 تيرابايت. سعر نسخة Core i7 هو 639 دولارًا، بينما سعر نسخة Core i9 هو 749 دولارًا. تبدأ عمليات الشحن في 10 فبراير.



مواصفات جهاز Acemagic Matrix Mini M5



يتميز جهاز Matrix Mini M5 بحجمه الصغير وأبعاده التي تبلغ 128 × 128 × 41.3 مم. ويستخدم نظام تبريد ثنائي المراوح وثنائي الأنابيب الحرارية لدعم الأداء العالي أثناء أحمال العمل الممتدة.

جهاز كمبيوتر صغير Acemagic Matrix Mini M5

يأتي معالج Core i9-14900HX بـ 24 نواة و32 مسارًا، وتردد معزز يصل إلى 5.8 جيجاهرتز. أما معالج Core i7-14650HX فيأتي بـ 16 نواة و24 مسارًا، وتردد توربو أقصى يبلغ 5.2 جيجاهرتز. يستخدم كلا الطرازين معالج رسومات Intel UHD مدمجًا.



بالنسبة للذاكرة والتخزين، يحتوي جهاز Mini M5 على منفذي ذاكرة DDR4 SODIMM يدعمان ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بتردد 3200 ميجاهرتز. كما يحتوي على منفذي أقراص SSD من نوع M.2 2280: أحدهما يدعم PCIe 4.0 x4 والآخر يدعم PCIe 3.0 x4 أو SATA، بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 4 تيرابايت.

للاتصال، يتضمن الكمبيوتر الصغير تقنية واي فاي 6E، وبلوتوث 5.2، ومنفذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية. تحتوي اللوحة الأمامية على منفذ USB-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومنفذين USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية، ومقبس صوت 3.5 ملم. أما اللوحة الخلفية فتضيف أربعة منافذ USB-A بسرعة 5 جيجابت في الثانية، ومنفذ HDMI، ومنفذ DisplayPort، ومدخل طاقة تيار مستمر.

يدعم النظام ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K في وقت واحد من خلال HDMI 2.0 و DisplayPort 1.4 ومنفذ USB-C مع وضع DP البديل.

تُزوّد ​​شركة Acemagic جهاز Matrix Mini M5 بنظام التشغيل Windows 11 Pro مُثبّتًا مُسبقًا. كما يدعم النظام أيضًا نظامي Ubuntu وLinux. ويأتي الجهاز مزودًا بخاصية التثبيت على الحائط وضمان لمدة عامين.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت شركة Acemagic أيضًا جهاز الكمبيوتر المصغر Retro X3 الذي يتميز بمعالج Ryzen 7 H 255 ووحدة معالجة الرسومات Radeon 780M واتصال USB4 ودعم إخراج الشاشة الثلاثية.