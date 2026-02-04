قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي
محمود نوفل

زعمت القناة 12 العبرية بأن قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي خرج من مخبئه قبل نحو ساعتين حيث نجحت قوات الاحتلال في التعرف عليه والقضاء عليه.

وكان منذ قليل ؛ قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على قيادي بقوات النخبة التابعة لكتائب القسام ردًا على هجوم تسبب بإصابة ضابط إسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة في وقت سابق  إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في تمام الساعة السابعة من صباح الأربعاء ، إصابة ضابط احتياط بجروح بالغة إثر تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار كثيف خلال نشاط ميداني شمال قطاع غزة، ما استدعى ردًا عسكريًا واسعًا من سلاح الجو والمدفعية.


وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوضحت أن الحادثة وقعت في منطقة تُعرف باسم "الخط الأصفر" شمال القطاع، والتي تغطي نحو 54% من مساحة غزة، مشيرة إلى أن القوة العسكرية الإسرائيلية كانت تقوم بمهمة ميدانية حين تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل ما وصفتهم بالمسلحين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال ذكر أن الضابط المصاب تم التعامل معه ميدانيًا فور وقوع الحادث، ثم جرى إجلاؤه باستخدام مروحية عسكرية إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، مع إخطار عائلته بالتطورات.

وأوضحت أنه في أعقاب الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث الرسمية، رفع وتيرة عملياته في المنطقة المستهدفة، حيث شنت دبابات متمركزة قرب السياج الأمني قصفًا مدفعيًا على مواقع رصد ومنصات إطلاق يُعتقد أنها استُخدمت في تنفيذ الهجوم، بالتزامن نفذت طائرات حربية سلسلة غارات جوية استهدفت بنى تحتية يزعم الاحتلال أنها تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في المناطق القريبة من موقع الاشتباك، بهدف تأمين القوات ومنع أي عمليات تسلل إضافية.
 

جيش الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي كتائب القسام قطاع غزة حركة حماس

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بيراميدز

بيراميدز يدرك التعادل أمام سموحة في الدوري المصري

البرتغالي روبن نيفيز

نيفيز بعد تجديد عقده مع الهلال السعودي: آسف على التأخير

سموحة

سموحة يباغت بيراميدز بهدف مبكر في الدوري المصري

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

