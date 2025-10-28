الجهاد الإسلامي يحذر من خطر سياسات الاحتلال ومخططاته على أمن شعوب المنطقة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام الاحتلال على اغتيال 3 شبّان غرب جنين مستخدما القناصات والقصف الجوي حلقة جديدة في سلسلة مستمرة من الجرائم.

وذكرت حركة الجهاد في بيان لها : عملية الاغتيال كشفت عن الاستهتار المطلق بحياة أبناء شعبنا حيث حاصر الاحتلال المنزل ومنع الإسعاف من الوصول للجرحى.

وقالت حركة الجهاد: استخدام الاحتلال أسلحة القناصة والقصف الجوي في مناطق سكنية مأهولة تصعيد خطير يعكس مستوى الإجرام والتوحش.

وأضافت الحركة : دمر الاحتلال أكثر من 1000 منزل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال الأشهر الماضية فقط.

وتابعت : الاحتلال هدم 40 منزلا في قرية السر خلال الفترة الأخيرة في قرى النقب ضمن مخطط واضح لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.

وختمت حركة الجهاد : نحذر من خطر سياسات الاحتلال ومخططاته على أمن شعوب أمتنا ومنطقتنا ونؤكد أنها لن تزيدنا إلا تمسكا بنهج المقاومة.