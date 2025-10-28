جيش الاحتلال يزعم مقتل 3 من عناصر المقاومة في الضفة الغربية

زعمت وحدة اليمام التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر المقاومة التي تمت تصفيتهم في منطقة جنين بجنوب الضفة العربية تمت بنيران قنّاصة الوحدة، وليس عبر غارة جوية.

ووفق البيان الصادر عن وحدة اليمام، فقد أُستشهد ثلاثة من المقاومين الذين ينتمون إلى مخيم جنين، حيث كانوا يخططون لتنفيذ هجوم قرب المدينة.

واشار البيان إلى أن قوة من اليمام رصدت عناصر المقاومة أثناء خروجهم من كهف، فأطلق القنّاصة النار بدقة، ما أدى إلى استشهاد الثلاثة.

وختمت الوحدة بيانها بالقول : وبعد وقت قصير، نُفِّذت الغارة الجوية على الكهف الذي خرجت منه الخلية.