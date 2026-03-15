الصين تحمل الجميع مسؤولية أمن الطاقة.. ودفعة صاروخية على الاحتلال.. و٧ شهداء بلبنان

أكدت بكين، على ثبات موقفها من الحرب والعدوان على إيران بوقوفها إلى جانبها مؤكدة على أهمية إنهاء الحرب المدمرة عالميا.



وذكرت سفارة الصين بواشنطن، أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية ضمان إمدادات الطاقة، مشيرة بذلك إلى مسئولية أمريكا والاحتلال الإسرائيلي على وجه أخص.

وأكد التلفزيون الإيراني إطلاق موجة جديدة من الصورايخ باتجاه إيلات في الأراضي المحتلة.

وفي لبنان اكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 7 شهداء و8 مصابين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي حارة صيدا والقطراني جنوب لبنان.

من ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة جديدة تمر بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وذلك ببدء نفاذ مخزون الصواريخ لديها، وأخبرت تل أبيب واشنطن بأن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بدأ ينفد.

وأردفت الصحف العبرية، أن الحكومة الصهيونية توافق على خصم إضافي بقيمة 2.6 مليار شيكل لشراء مستلزمات أمنية سرية وتوفير المعدات اللازمة.

كما قال مسؤول أمريكي أنه من غير الواضح حتى الآن هل سترسل أمريكا صواريخ اعتراض إضافية لإسرائيل.

أضاف بأن ارسال الصواريخ قد يؤدي إلى الضغط على المخزون الأمريكي.

وذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية، بما فيها الذخائر العنقودية، تسرّع استنزاف صواريخ الاعتراض.



