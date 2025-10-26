قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
بعد العثور عليها بجوار جثة شقيقها.. وفاة الطفلة جنى ضحية جريمة اللبيني
باستثمارات 7.5 مليون دولار .. رئيس الوزراء يفتتح مصنع بريمفيرد للأكياس والصناعات الورقية
فن وسينما وكتب .. ياسر جلال يقترح تحويل المواصلات إلى منصات توعوية متنقلة
إقتصادية السويس: أصحبنا منصة خدمية متكاملة بـ 344مشروع
مبابي ضد يامال .. تشكيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حكومة نتنياهو تمول تهويد الآثار في الضفة الغربية بـ40 مليون شيكل

الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية
الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية
فرناس حفظي

أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تمويلاً إضافيًا بقيمة 40 مليون شيكل لتوسيع سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة أوسع تُنفَّذ تحت ذريعة "حماية التراث القومي"، بينما تُعدّ في جوهرها جزءًا من مشروع التهويد ونهب الهوية التاريخية الفلسطينية.
وجاء القرار، الذي أقرّه حكومة بنيامين نتنياهو، ضمن ما يُعرف بـ"خطة إنقاذ طويلة الأمد" أطلقتها إسرائيل عام 2023، بزعم مكافحة نهب الآثار وتسريع أعمال الترميم والتطوير في مواقع تصفها بأنها "تراث قومي" يهودي.
ويُشرف على تنفيذ الخطة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي أعلن أن وزارته "لن تنتظر فرض السيادة رسميًا على الضفة الغربية"، في إشارة واضحة إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية الميدانية على المواقع الأثرية الفلسطينية.
ويشمل التمويل الجديد مواقع في مختلف مناطق الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها مرورًا بالأغوار، تزعم سلطات الاحتلال ارتباطها بالتاريخ اليهودي، بينما تسعى فعليًا إلى طمس معالمها الفلسطينية ومصادرة محتوياتها الأثرية.
ويتوزع التمويل على عامي 2025 و2026، عبر ميزانيات عدد من الوزارات، من بينها التعليم والثقافة والأمن والبيئة والمواصلات والاستيطان والقضاء، إضافة إلى مخصصات من اتفاقات الائتلاف الحكومي تحت بند "تطوير مواقع سياحية وتاريخية".
ويأتي القرار الجديد استكمالًا لخطة سابقة أُطلقت عام 2023، خُصص لها 109 ملايين شيكل، بينها 89 مليونًا لترميم مواقع أثرية، و20 مليونًا لتطوير موقع تاريخي في أريحا، تعمل إسرائيل على تحويله إلى رمز توراتي ضمن سرديتها التوراتية.
وتتضمن الخطة، وفق تصريحات رسمية إسرائيلية، عمليات حفر وتنقيب وبناء بنى تحتية ومنظومات مراقبة أمنية في عدد من المواقع الأثرية الفلسطينية، بزعم "منع سرقة الآثار". وتشمل المواقع المستهدفة سبسطية قرب نابلس، وقلعة سرطبة، ومناطق في الخليل.
وقال إلياهو إن "تطوير مواقع التراث في يهودا والسامرة لا يعتمد على قرارات البرلمانات في الخارج"، مضيفًا: "كل يوم تأخير يعني نهبًا جديدًا لآثارنا... نحن لا ننتظر، نحن نعمل".
وأشار إلى أن التمويل الجديد "سيُسهم في حماية كنوزنا الأثرية وفتحها أمام الجمهور للحفاظ على ارتباطنا التاريخي بأرضنا"، في تصريح يكشف البعد الأيديولوجي للبرنامج الذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم "أرض التوراة" في الضفة المحتلة.
من جهته، وصف مدير عام وزارة التراث، إيتاي غرانك، القرار بأنه "مرحلة جديدة لإتاحة مواقع التراث في يهودا والسامرة أمام الجمهور الإسرائيلي"، موضحًا أن وزارته تسعى إلى توسيع التنقيب الأثري عبر حفريات مجتمعية يشارك فيها الإسرائيليون، وهو ما اعتبره مختصون فلسطينيون شرعنة علنية لنهب الآثار.
ويحذر خبراء فلسطينيون من أن هذه الخطط ليست مشاريع ترميم ثقافية، بل جزء من مشروع استيطاني متكامل يسعى إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على المواقع الأثرية الفلسطينية، وتحويلها إلى مراكز سياحية توراتية تُستخدم لتثبيت الرواية الإسرائيلية وتبرير الضم الزاحف للضفة الغربية.

الحكومة الإسرائيلية المواقع الأثرية الضفة الغربية حماية التراث القومي الهوية التاريخية الفلسطينية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
