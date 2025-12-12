قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

8 مرشحين فازو إلى الآن.. الوفد يحصد أول مقاعده الفردية بانتخابات النواب

حزب الوفد
عبد الرحمن سرحان

حصد حزب الوفد أول مقاعده بـ انتخابات مجلس النواب 2025 بالمقاعد الفردية وفق الحصر العددي الصادر عن اللجنة العامة بالجيزة، حيث استطاع  مرشح الحزب أن يفوز بمقعد دائرة منشأة القناطر بالجيزة.

وتعتبر الدائر الثانية عشر في الجيزة “منشأة القناطر” ضمن الدوائر التي ألغيت بقرار المحكمة الإدارية العليا، حيث كانت قبل الإلغاء إعادة بين 8 مرشحين.

وأعلنت اللجنة العامة أن إجمالي الأصوات الصحيحة وفق الحصر العددي قد بلغت 83,567 صوتًا.

وحسم ياسر عرفة، مرشح حزب الوفد  أول المقاعد بحصوله على 45 ألفًا و475 صوتًا.

مقاعد حزب الوفد بالقائمة 

يضاف ذلك إلى 7 مقاعد حصدها الحزب بنظام القائمة.

وضمت قائمة الوفد كلا من  ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحزب ، والدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب الحالي ، المهندس أنور بهادر،  والدكتورة نهال عهدي،والقيادية ولاء الصبان، وأسماء سعد الجمال، ونشوى الشريف.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب الوفد حزب الوفد البرلمان نواب

