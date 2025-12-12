8 مرشحين فازو إلى الآن.. الوفد يحصد أول مقاعده الفردية بانتخابات النواب

حصد حزب الوفد أول مقاعده بـ انتخابات مجلس النواب 2025 بالمقاعد الفردية وفق الحصر العددي الصادر عن اللجنة العامة بالجيزة، حيث استطاع مرشح الحزب أن يفوز بمقعد دائرة منشأة القناطر بالجيزة.

وتعتبر الدائر الثانية عشر في الجيزة “منشأة القناطر” ضمن الدوائر التي ألغيت بقرار المحكمة الإدارية العليا، حيث كانت قبل الإلغاء إعادة بين 8 مرشحين.

وأعلنت اللجنة العامة أن إجمالي الأصوات الصحيحة وفق الحصر العددي قد بلغت 83,567 صوتًا.

وحسم ياسر عرفة، مرشح حزب الوفد أول المقاعد بحصوله على 45 ألفًا و475 صوتًا.

مقاعد حزب الوفد بالقائمة

يضاف ذلك إلى 7 مقاعد حصدها الحزب بنظام القائمة.

وضمت قائمة الوفد كلا من ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحزب ، والدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب الحالي ، المهندس أنور بهادر، والدكتورة نهال عهدي،والقيادية ولاء الصبان، وأسماء سعد الجمال، ونشوى الشريف.