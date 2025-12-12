مرشح الوفد يحسم مقعد منشأة القناطر.. تفاصيل الحصر العددي بآخر دوائر الجيزة

أعلنت اللجنة العامة بالجيزة عن نتيجة الحصر العددي لـ انتخابات مجلس النواب 2025 في دائر منشأة القناطر والوراق، والتي شهدت تحولا بفوز مرشح حزب الوفد بعدما كان سيخوض الإعادة قبل إلغاء الدائرة.

وتعتبر الدائر الثانية عشر في الجيزة “منشأة القناطر” ضمن الدوائر التي ألغيت بقرار المحكمة الإدارية العليا، حيث كانت قبل الإلغاء إعادة بين 8 مرشحين.

نتيجة الحصر العددي في منشأة القناطر

وأعلنت اللجنة العامة أن إجمالي الأصوات الصحيحة وفق الحصر العددي قد بلغت 83,567 صوتًا.

وحسم ياسر عرفة، مرشح حزب الوفد أول المقاعد بحصوله على 45 ألفًا و475 صوتًا.

وبذلك يخوض الإعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد متبقيين، وهم:

المرشح محمد محمود عبدالعزيز الديب وشهرته (محمد الديب) مرشح مستقل: 33,651 صوتًا

المرشح مجدي محمد الطويل (مجدي الطويل) مرشح حماة الوطن: 33,416 صوتًا

النائب علي سمير رجب (علي سماح) مرشح مستقبل وطن: 33,305 أصوات

النائب طارق سيد الطويل (طارق الطويل) مرشح حزب الشعب الجمهوري: 31,212 صوتًا

المرشح محمد عبدالعزيز عبود (محمد عبود) مرشح مستقل: 29,765 صوتًا

المرشح ناصر محمود مقلد (ناصر مقلد) مرشح مستقل: 21,557 صوتًا.

إعلان نتيجة الدوائر الـ 30 الملغاة

وفقًا للجدول الزمني المعُلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات في تلك الدوائر 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن تجرى الإعادة يومي 3 و 4 يناير 2026 وتعلن نتيجة الإعادة 10 يناير.