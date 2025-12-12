قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الجرام زاد 130 جنيها في 24 ساعة.. سعر الذهب الان في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإثنين القادم.. إعلان نتيجة مسابقة بورسعيد أرض المواهب

مسابقة بورسعيد أرض المواهب
مسابقة بورسعيد أرض المواهب
محمد الغزاوى

أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة بورسعيد أرض المواهب يوم الإثنين القادم وسيتم التواصل مع الفائزين لابلاغهم النتيجة بشكل عام  ولكن إعلان المراكز سيكون خلال الاحتفال الذي سيقام في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة .

واضاف عبد الرحيم أن هذه المسابقة لم تكن لتحقيق كل هذا النجاح الذي حققته لولا الدعم الدائم والمستمر من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وفريق العمل المساعد ومجموعة الشباب ولجان التحكيم المتميزة .

وأشار الفنان عبد الرحيم إلى أنه تقرر زيادة عدد الفائزين في المسابقة لتصبح اثنين في كل مركز بالفئة العمرية من 14 إلي 24 الفئة الأكبر من 24 وحتى 45 بالاضافة إلى زيادة عدد المكرمين في كل فرع من فروع المسابقة إلي عشرة شباب بدلا من خمسة فقط .

وألمح الفنان إلي أن بورسعيد سوف تشهد حفل استثنائي يليق بإسم مدينة بورسعيد الساحرة ورجل بحجم اللواء محب حبشي ومسابقة سوف تظل محفورة في ذاكرة هؤلاء الشباب بحروف من نور .

نصيحة للشباب .

أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن هناك عدد كبير من الشباب الذين شاركوا في مسابقة بورسعيد أرض المواهب وكلهم يمتلكون مواهب حقيقة في مختلف فروع المسابقة .. إلا أن لجان التحكيم انتقت واختارت أفضل العناصر وهذا لا يعني أن من لم يفز في المسابقة لا يملك موهبة حقيقية بالعكس هناك شباب من الذين شاركوا في المسابقة  سوف يكون لهم مستقبل مبهر خلال الفترة القادمة .

وقال عبد الرحيم نصيحتي للشباب سواء الفائزين أو غير الفائزين التدريب علي يد أساتذة متخصصين  والدراسة  حتي ولو كانت نظرية ويستطيع الشباب من خلال الإنترنت الدخول للتعرف على كل ما يحتاج إليه لثقل مواهبهم من خلال مثلاً التعرف علي علم المقامات في الغناء والموسيقى وهذا ينسحب على باقي فروع المسابقة .

وأكد الفنان عبد الرحيم سوف نعمل خلال الفترة القادمة علي عمل لا أحب أن أقول ورش عمل ولكن أقول عمل كورسات فنية في جميع المجالات لثقل مواهب الشباب واتمنى منهم الحرص على حضور هذه الكورسات واتوقع أن تشهد المسابقة لو قدر الله واقيمت في العام القادم لنفس الفئة العمرية أن تكون هناك مفاجأة كبيرة للشباب بعد تدريبهم

بورسعيد بورسعيد ارض المواهب محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يعاني من الغيابات امام إنبي اليوم في كأس عاصمة مصر

الزمالك

الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب ميت عقبة لتخفيف الأعباء المالية

محمد صلاح

تصريحات سلوت بشأن محمد صلاح حديث الصحف العالمية

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد