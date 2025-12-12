الإثنين القادم.. إعلان نتيجة مسابقة بورسعيد أرض المواهب

أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة بورسعيد أرض المواهب يوم الإثنين القادم وسيتم التواصل مع الفائزين لابلاغهم النتيجة بشكل عام ولكن إعلان المراكز سيكون خلال الاحتفال الذي سيقام في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة .

واضاف عبد الرحيم أن هذه المسابقة لم تكن لتحقيق كل هذا النجاح الذي حققته لولا الدعم الدائم والمستمر من اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وفريق العمل المساعد ومجموعة الشباب ولجان التحكيم المتميزة .

وأشار الفنان عبد الرحيم إلى أنه تقرر زيادة عدد الفائزين في المسابقة لتصبح اثنين في كل مركز بالفئة العمرية من 14 إلي 24 الفئة الأكبر من 24 وحتى 45 بالاضافة إلى زيادة عدد المكرمين في كل فرع من فروع المسابقة إلي عشرة شباب بدلا من خمسة فقط .

وألمح الفنان إلي أن بورسعيد سوف تشهد حفل استثنائي يليق بإسم مدينة بورسعيد الساحرة ورجل بحجم اللواء محب حبشي ومسابقة سوف تظل محفورة في ذاكرة هؤلاء الشباب بحروف من نور .

نصيحة للشباب .

أكد الفنان القدير عبد الرحيم حسن أن هناك عدد كبير من الشباب الذين شاركوا في مسابقة بورسعيد أرض المواهب وكلهم يمتلكون مواهب حقيقة في مختلف فروع المسابقة .. إلا أن لجان التحكيم انتقت واختارت أفضل العناصر وهذا لا يعني أن من لم يفز في المسابقة لا يملك موهبة حقيقية بالعكس هناك شباب من الذين شاركوا في المسابقة سوف يكون لهم مستقبل مبهر خلال الفترة القادمة .

وقال عبد الرحيم نصيحتي للشباب سواء الفائزين أو غير الفائزين التدريب علي يد أساتذة متخصصين والدراسة حتي ولو كانت نظرية ويستطيع الشباب من خلال الإنترنت الدخول للتعرف على كل ما يحتاج إليه لثقل مواهبهم من خلال مثلاً التعرف علي علم المقامات في الغناء والموسيقى وهذا ينسحب على باقي فروع المسابقة .

وأكد الفنان عبد الرحيم سوف نعمل خلال الفترة القادمة علي عمل لا أحب أن أقول ورش عمل ولكن أقول عمل كورسات فنية في جميع المجالات لثقل مواهب الشباب واتمنى منهم الحرص على حضور هذه الكورسات واتوقع أن تشهد المسابقة لو قدر الله واقيمت في العام القادم لنفس الفئة العمرية أن تكون هناك مفاجأة كبيرة للشباب بعد تدريبهم