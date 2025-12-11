تعليم بورسعيد : افتتاح أول فصل لمتعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين .. صور

افتتح الدكتور مهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وطاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم أول فصل من نوعه بمحافظة بورسعيد لخدمة الطلاب متعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة الزهور التعليمية.

وأكد الدكتور مهندس عمرو عثمان أن هذا الافتتاح يمثل نقلة نوعية مهمة باعتبار أن الإعاقة السمع بصرية معترف بها عالميا كإعاقة متفردة قائمة بذاتها لما لها من تأثيرات خطيرة على التواصل والتوجه والحركة والوصول إلى المعلومات والاعتماد على النفس في أنشطة الحياة اليومية بما يقيد المشاركة الكاملة في المجتمع.

وأضاف نائب محافظ بورسعيد أن هذه التأثيرات تمثل حالة فريدة ليست مجرد جمع لتأثيرات الفقد السمعي والبصري بل وضعا خاصا يتطلب برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة لا يمكن توفيرها داخل البرامج التقليدية للصم أو للمكفوفين وأشار إلى أن عام ٢٠٢٥ يمثل بداية الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة السمع بصرية بما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بهذه الفئة وحرصها على دمجها وتعزيز حقوقها التعليمية.

افتتاح أول فصل لمتعددي الإعاقة بمدرسة النور للمكفوفين

وأعرب طاهر الغرباوي عن سعادته بافتتاح الفصل الجديد الذي يعد ثمرة تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجمعية نداء للإعاقات المتعددة موضحا أن تجهيز الفصل وتدريب المعلمين تم وفق معايير متقدمة تضمن تلبية احتياجات الطلاب السمع بصريين ومتعددي الإعاقة مؤكدا أن هذا النموذج يمثل امتدادا لجهود الوزارة في توفير برامج تعليمية متخصصة تعتمد على تعديلات بيئية وتكنولوجية يصعب تنفيذها داخل قاعات التربية الخاصة التقليدية مشددا على استمرار الوزارة في دعم هذه الفئة لضمان حصولها على فرص تعليمية عادلة ومتكافئة.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن افتتاح هذا الفصل يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة في منظومة التعليم الرسمي مشيرا إلى أن العمل داخل فصل متعددي الإعاقة يتم وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ وأن تجهيز القاعة جرى بعناية فائقة لتلبية المتطلبات التربوية المتخصصة حيث يتكون الفصل من أربعة أركان تعليمية ويضم كل ركن منضدة و كرسيين للطالب والشريك الخاص به إلى جانب دولاب مخصص لتجهيزات كل ركن بالإضافة إلى شرائح لجدول سير اليوم لكل طفل بصورة منفصلة بما يضمن وضوح الروتين اليومي وسهولة تنفيذ الأنشطة داخل بيئة آمنة ومتوازنة تعتمد على أحدث الممارسات التربوية العالمية.

وعلى هامش الافتتاح شهد نائب المحافظ ومدير المديرية احتفالية لطلاب المدرسة قدموا خلالها عددا من الفقرات الاستعراضية والغنائية التي نالت إعجاب واستحسان جميع الحضور وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب والمعلمين تقديرا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في تقديم خدمة تعليمية متكاملة لأبنائنا من ذوي الهمم.