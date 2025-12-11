قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
تخلوا عنه| 4 نجوم فقط في ليفربول يعلنون دعمهم لمحمد صلاح.. إيه الحكاية؟
وزير التموين: إنشاء 5 صوامع حقلية بـ 4محافظات بالتعاون مع إيطاليا
الإعادة بين 4 مرشحين بأبو حمص بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب 2025
القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا.. وزير التعليم العالي يستعرض الرؤية الوطنية للبحث العلمي
بعد إعلان نتيجة جولة الدوائر الملغاة.. 4 سيدات في سباق الإعادة
الوطنية للانتخابات: تشكيل مجلس النواب القادم سيكون تجسيدا لإرادة المواطنين
شراكة دولية قوية.. جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد إيريز الهولندي لمُتابعة مشروع الزراعة الذكية
إعادة بين 4 مرشحين بإيتاي البارود بالبحيرة بانتخابات مجلس النواب
محافظات

الدقهلية: ضبط أكثر من طنين شاورما ولحوم فاسدة بالمطاعم

همت الحسينى

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملات ميدانية مكثَّفة على مستوى جميع المراكز والإدارات على مدار يوم واحد، بقيادة  علي حسن، وكيل وزارة التموين، استهدفت القطاعات المختلفة، لضمان التزام الجميع بالقوانين وحماية صحة المواطنين.

وفي قطاع المخابز أسفرت الحملات عن تحرير 54 مخالفة متنوعة، تحت إشراف  ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي قطاع الأسواق، أسفرت الجهود عن تحرير 14 مخالفة، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، شملت سلعًا مجهولة المصدر، وقضايا غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وبالتنسيق مع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري، قامت الحملة ضبطت الحملات كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث بدأت العملية مع مطعم شهير بحيازته دواجن متغيرة في الخواص وغير صالحة للاستهلاك، تم ضبط 100جردل شاورما دجاج يزن الجردل الواحد 19 كجم باجمالي 1 طن و900 كجم، بالإضافة إلى 3 سيخ شاورما وزن الواحد 120 كجم بإجمالي 360 كجم.

كما تم ضبط مطبخ تابع لمطعم لحيازته كميات من الدواجن والمصنعات، شملت 8 جرادل دواجن باجمالي 160 كجم، و40 جردل مصنعات دواجن وزن الواحد 20 كجم، و2 جردل دواجن وزن الواحد 15 كجم، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

كما أسفرت الحملات على محال الجزارة، عن ضبط 20 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج السلخانة، وضبط 100 كجم لحوم بلدية مخالفة لنفس الاشتراطات، وضبط 200 كجم لحوم بتلو محظور ذبحها، و40 كجم مصنعات لحوم، و70 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى 40 طبق برجر و50 طبق سجق وزن الطبق 500 جرام، جميعها غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة في جميع الوقائع، وإحالة المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الدقهلية تموين حملات محافظ

علاج سريع للبرد
تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
