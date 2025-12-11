قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أوقاف الدقهلية تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان «معًا نبني وطنًا أقوى» بمجمع الإعلام

شيماء جمال

شاركت مديرية أوقاف الدقهلية، برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الندوة التثقيفية التي نظّمها مجمع إعلام الدقهلية التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان: «معًا نبني وطنًا أقوى»، وذلك في إطار حملة الهيئة «العمل الأهلي… الضلع الثالث للتنمية الشاملة»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء ودعم جهود البناء والتنمية.

جاءت مشاركة الأوقاف بحضور الدكتور السيد عبد الرحمن ربيع، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وعدد من الأئمة، إلى جانب حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات الرسمية، تأكيدًا على دور الوزارة في دعم المبادرات الوطنية والتوعية بأهمية العمل المجتمعي.

وخلال اللقاء، تناول مدير مديرية أوقاف الدقهلية مفهوم حب الوطن في ضوء سيرة النبي ﷺ، موضحًا أن الأوطان تُبنى بسواعد أبنائها، وأن الانتماء الحقيقي يظهر في العمل والاجتهاد والمشاركة الإيجابية، كما استعرض جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الرشيد من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تُسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتحصين الشباب من الأفكار الهدامة، وتدعيم منظومة العمل الوطني بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وبينت كلمات المشاركين أهمية استمرار التكامل بين أجهزة الإعلام والأوقاف والشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يُعزّز الوعي الوطني ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

كما أكد الحضور على أن هذه اللقاءات وما تحمله من رسائل توعوية تُسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك وقادر على مواجهة التحديات.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تدعم مسيرة الدولة في تعزيز ثقافة العمل الأهلي وترسيخ قيم المسئولية والانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.

الاوقاف أوقاف الدقهلية أسامة الأزهري وزير الأوقاف صحح مفاهيمك النبي

