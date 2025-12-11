آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

تصدر الفنان طارق الأمير مؤشر البحث جوجل و اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية بشكل خطير، إذ يرقد حاليًا داخل العناية المركزة عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت لتوقف عضلة القلب لمدة 18 دقيقة، قبل أن يتمكن الأطباء من إنعاشه وعودة النبض.

وكشفت شقيقته الفنانة لمياء الأمير تفاصيل صادمة حول وضعه الصحي، مؤكدة أنه فقد الوعي بشكل كامل وأن حالته حرجة للغاية، فيما يواصل الأطباء متابعة وظائف القلب والكلى التي تأثرت بشدة خلال الأزمة.

كما دعا شقيقه الفنان يحيى الأمير الجمهور إلى الدعاء له، مؤكدًا أن وضعه غير مستقر.

آخر ظهور فني لطارق الأمير

على الرغم من مشواره الفني الذي بدأ في التسعينيات، فإن آخر ظهور بارز للفنان طارق الأمير كان من خلال دوره في فيلم “عسل أسود” مع الفنان أحمد حلمي.

وقدم شخصية عبد المنصف التي حظيت بإعجاب الجمهور، واعتُبرت من الأدوار التي ترك فيها بصمة واضحة.

ويترقب الجمهور ومحبو الفنان تطورات حالته الصحية، وسط موجة كبيرة من الدعاء والتمني له بالشفاء العاجل.