سماع دوي انفجار في أريحا وقوات الاحتلال تقوم بالتمشيط

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن سماع دوي انفجار هائل في مدينة أريحا ، وتقوم القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط في المنطقة.

في وقت سابق ، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مستوى الجهوزية إلى الدرجة القصوى، معلنًا حالة استنفار شامل في مختلف وحداته استعدادا للعاصفة الجوية "بايرون" التي يتوقع أن تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.

وأصدر رئيس الأركان جيش الاحتلال، إيال زمير، تعليمات فورية بفرض منع خروج كامل للجنود من قواعدهم حتى صباح الجمعة، إلى جانب إلغاء الإجازات ووقف غالبية التدريبات العسكرية.

وتشمل التعليمات تقليص الأنشطة الميدانية إلى الحد الأدنى الضروري المتعلق بمهام الأمن الحيوية فقط.

وبموجب القرارات الجديدة، تم حظر جميع تدريبات الملاحة والتمويه والمناورات الراجلة والمحمولة، إضافة إلى منع مبيت القوات في الميدان إلا للحالات العملياتية القصوى التي تتطلب مصادقة مباشرة من قيادة الفرق.

كما شملت القيود:

إبقاء الجنود داخل قواعدهم وعدم السماح لهم بالمغادرة.

حصر التدريبات البدنية داخل منشآت مغلقة فقط.

تقليص نشاطات الأمن الروتيني للحالات الاستثنائية.

تقييد التحركات الإدارية بالمركبات وربطها بموافقة ضباط برتبة عقيد وما فوق.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحذير أحمر أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، توقعت فيه هطولًا غزيرًا للأمطار يتراوح بين 100 و150 ملم في المناطق الساحلية الوسطى والجنوبية، ابتداءً من الليلة وحتى مساء الخميس، ما يرفع مخاطر الفيضانات وانقطاع الطرق.