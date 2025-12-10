أمطار غزيرة وسيول متوقعة.. إسرائيل في حالة استنفار مع اشتداد عاصفة "بايرون"

بدأت العاصفة “بايرون” باجتياح إسرائيل مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعلان حالة استنفار وفتح مراكز إيواء في عدد من المناطق المعرضة للفيضانات، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وتشير التقديرات الجوية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استمرار تدهور الأحوال الجوية، مع توقع حدوث فيضانات واسعة في مناطق الساحل وسهول الوسط وأودية البحر الميت. وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

وقال مدير خدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية إن يوم الأربعاء سيشهد هطول أمطار من الشمال حتى شمال النقب، مع احتمالات مرتفعة لحدوث فيضانات محلية. وأضاف أن ذروة العاصفة ستتجلى بين ليلة الأربعاء والخميس، حيث يُتوقع تساقط أمطار شديدة مصحوبة بعواصف رعدية تمتد على معظم المناطق.

وبحسب الصحيفة، فقد شهدت عدة مدن ساحلية، بينها تل أبيب، هطول كميات كبيرة من الأمطار منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، فيما تتزايد المخاوف من تشكل سيول مفاجئة في أودية البحر الميت.

وفي ظل الاضطرابات الجوية، أصدرت سلطات المطارات تحذيرات عاجلة للمسافرين بشأن احتمال تغييرات في جداول الرحلات، داعية إلى متابعة التحديثات الصادرة عن شركات الطيران.

كما رفعت أجهزة الإطفاء والإنقاذ والهلال الأحمر والشرطة جاهزيتها القصوى للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث الطرق المرتبطة بالأحوال الجوية المتطرفة.