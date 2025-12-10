قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تؤكد: توافر في العملة الأجنبية وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
توقف الكلى وفقدان للوعي.. لمياء الأمير تكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقها طارق | خاص
مدبولي: من حق المواطن أن ينتقد ولكن ليس حقه الترويج لأكاذيب
تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار غزيرة وسيول متوقعة.. إسرائيل في حالة استنفار مع اشتداد عاصفة "بايرون"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

بدأت العاصفة “بايرون” باجتياح إسرائيل مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إعلان حالة استنفار وفتح مراكز إيواء في عدد من المناطق المعرضة للفيضانات، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وتشير التقديرات الجوية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استمرار تدهور الأحوال الجوية، مع توقع حدوث فيضانات واسعة في مناطق الساحل وسهول الوسط وأودية البحر الميت. وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري السيول.

وقال مدير خدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية إن يوم الأربعاء سيشهد هطول أمطار من الشمال حتى شمال النقب، مع احتمالات مرتفعة لحدوث فيضانات محلية. وأضاف أن ذروة العاصفة ستتجلى بين ليلة الأربعاء والخميس، حيث يُتوقع تساقط أمطار شديدة مصحوبة بعواصف رعدية تمتد على معظم المناطق.

وبحسب الصحيفة، فقد شهدت عدة مدن ساحلية، بينها تل أبيب، هطول كميات كبيرة من الأمطار منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، فيما تتزايد المخاوف من تشكل سيول مفاجئة في أودية البحر الميت.

وفي ظل الاضطرابات الجوية، أصدرت سلطات المطارات تحذيرات عاجلة للمسافرين بشأن احتمال تغييرات في جداول الرحلات، داعية إلى متابعة التحديثات الصادرة عن شركات الطيران.

كما رفعت أجهزة الإطفاء والإنقاذ والهلال الأحمر والشرطة جاهزيتها القصوى للتعامل مع أي طارئ، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث الطرق المرتبطة بالأحوال الجوية المتطرفة.

العاصفة بايرون إسرائيل أمطار غزيرة وعواصف رعدية الاحتلال الإسرائيلي الأرصاد الجوية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

أرشيفية

أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

بتكلفة 21 مليون و620 ألف جنيه..محافظ الغربية يفتتح مدرسة التوفيق الإعدادية بنين بالمحلة

مبادرة للكشف الطبي

محافظ المنيا يُطلق مرحلة جديدة للكشوفات الطبية وتوزيع النظارات لطلاب الابتدائي

محلل يكشف ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة

واشنطن تمنح نتنياهو مساحة للمماطلة.. ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة

بالصور

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد