خبير دستوري: تصعيد المرشح صاحب أعلى الأصوات لخوض الإعادة بحدائق القبة بدلا من الراحل أحمد جعفر

توفي، منذ قليل، النائب أحمد السيد عبد العال، وشهرته أحمد جعفر، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة حدائق القبة حيث كانت أعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن دخوله جولة الإعادة على مقعد الدائرة.

وكشف الخبير الدستوري، الدكتور عبد الله المغازي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تصدر قرارًا بتصعيد أعلى المرشحين حصولا على الأصوات خلفا للمرشح الراحل.

وكان النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب، مرشحا عن دائرة حدائق القبة ومقرر له خوض الإعادة ضد سعيد الوسيمي مرشح حزب المؤتمر.

ووفقا للحصري العدد لنتائج انتخابات الدائرة فان المرشح سيد عيد حاصل على أعلى الاصوات بعد مرشح المؤتمر ومن المقرر تصعيده بدلا من المرشح المتوفي أحمد جعفر ليخوض الانتخابات على مقعد الدائرة أمام سعيد الوسيمي

ومن المقرر إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 15 و 16 ديسمبر في الخارج، فيما ستجرى الانتخابات في الداخل يومي 17 و 18 ديسمبر في الداخل.

وكان النائب أحمد جعفر عضوا بمجلس النواب 2020 حيث فاز عن حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية.

وبذلك يكون قد رحل عن الانتخابات وأخلي مقعده بمجلس النواب في المدة المبتقية للفصل التشريعي الثاني الذي ينتهي في شهر يناير 2026.

