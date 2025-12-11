قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
تكنولوجيا وسيارات

إطلاق راوتر جديد بتصميم فني مستوحى من الحمم البركانية

أحمد عبد القوى

يشهد سوق الرواتر تغيرا جديدا فى الشكل والمضمون عالميا حيث تم الكشف مؤخراً عن راوتر جديد يأتي بتصميم ثوري وغير مسبوق، حيث يجمع بين الأداء التقني المتطور والبعد الفني البصري في منتج واحد. ويقدّم الجهاز مفهوماً مبتكراً يدمج التكنولوجيا مع الفن الحديث، من خلال تصميمٍ مستوحى من تدفّق الحمم البركانية داخل هيكل أسطواني شفاف يمنح الراوتر حضورًا أشبه بقطعة ديكور فاخرة.

يعتمد الجهاز على بناء أسطواني أنيق يتوسطه عنصر ضوئي يعرض تأثيرات تحاكي نشاط الحمم البركانية بطريقة تجعله يبدو كمنحوتة فنية مضيئة.

 هذا الأسلوب غير التقليدي في تقديم أجهزة الشبكات يهدف إلى تحويل الراوتر من قطعة تُخفى عادة في الزوايا إلى عنصر جمالي يمكن وضعه في أي مكان داخل المنزل أو المكتب دون أن يخلّ بالتصميم الداخلي.

ورغم المظهر الفني المميز، يتمتع الراوتر بمواصفات تقنية عالية تشمل دعم أحدث تقنيات Wi‑Fi، وتوفير سرعات اتصال محسّنة، إضافة إلى منظومة ذكية لإدارة الشبكة قادرة على تعديل جودة الإشارة وفق حاجة المستخدم والأجهزة المتصلة. 

ويمتاز أيضاً بقدرته على تقديم أداء مستقر حتى في البيئات التي تضم عدداً كبيراً من الأجهزة.

ويرى محللون أن هذا النوع الثورى الذى أطلقته هواوى العالمية  من المنتجات يعكس التحول المتنامي نحو دمج التكنولوجيا بالديكور العصري، وإعادة صياغة مفهوم الأجهزة المنزلية بحيث تصبح أكثر انسجاماً مع أسلوب حياة المستخدم.

 كما يُتوقع أن يحظى الراوتر  باهتمام فئة واسعة من الأشخاص الذين يبحثون عن أجهزة تجمع بين الكفاءة العالية والقيمة الجمالية.

تكنولوجيا

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

فتاوى

فتاوى | حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء .. الإفتاء تجيب .. لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟ داعية إسلامى يوضح الطريقة .. كيف نطفئ نيران ذنوبنا؟ اتبع هذا العلاج النبوي

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر جزءًا جديدًا من «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات ضمن سلسلة التراث الحضاري

محافظ الغربية

محافظ الغربية: مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات لأجل أبنائنا | صور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

