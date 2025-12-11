بشرى تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن زوجها خالد حميدة

حلت الفنانة بشرى ضيفة مع الإعلامية يمنى بدراوي خلال برنامج ورقة بيضا، المذاع على قناة النهار، وتحدثت عن حياتها العملية والشخصية.

كشفت بشرى عن العمل الاول لها قبل دخولها المجال الفني قائلة،"كنت ببيع جرائد في مناطق نائية، وعملت داخل العيلة كمربية أطفال، أول قبض قبضته كان ١٠٠٠ جنيه في مسلسل الامبراطوار".

وعن قلة أعمالها قالت، اخر مرة اشتغلت من ٣ سنين، ولست أنا المسؤولة عن ذلك، وانا ممثلة من اليوم الاول، ولست انفلونسر".

وبشأن حديثها عن مهرجان الجونة قالت، "انا قررت انسحب لما لاقيت موضوع مبقاش شبهي، انا بستفيد لكن مش لوحدي، وتركت الجونة لان الامر بدأ يتحول إلي (بيزنيس)".

حلقة بشرى

وتحدثت عن الهجوم علي منى زكي عن فيلم الست قائلة، "حكم مسبق كالعادة علي مني زكي، وكل من يحكم عليها لم ير الفيلم، وجزء من الهجوم علي مني زكي ساهم في الترويج لفيلم الست".

وقالت، " اتصالحت مع الفنان أحمد الفيشاوي، فمن أهم الاشياء التي فعلها زوجي الثالث خالد أنه صالحنا علي بعض، وقد استنكرت مافعله سابقا، ولكني أحبه وأفضل العمل معه ونجحنا مع بعض في أكثر من عمل ".

وعن أزمتها مع الفنان محمد رمضان قالت، المهندس نجيب ساويرس صالحنا، وهو ممول أغنية كوبرا ، وما الامر سوي مبارزة غنائية".

حلقة بشرى

وتحدثت عن طفولتها قائلة، " بحب طفولتي ولكن كان فيها قواعد، والدي كان رمز للصرامة والانضباط ، فكان صاحب قضية وعنده هدف، وتعلمت منه أن أعمل كل شئ بمثالية شديدة".

وأضافت، " تركت بيت والدتي عندما كان عمري ٢٣ عاما، بسبب أنني أحب الاستقلالية، وكنت أرفض أن يفرض أحد عليا رأيه".

سبب انفصال بشرى

وكشفت للمرة الاول عن سبب انفصالها عن خالد محمود حميدة زوجها الاخير قائلة، " كان كل واحد فينا يعيش في بلد، وكان من الصعب أن نكمل الحياة بهذا الشكل ".

وتابعت حديثها، "تعرضت للتحرش في فيلم ٦٧٨، فكان التصوير في أماكن مفتوحة واعداد كبيرة لم نستطع السيطرة علي الوضع".