5 أندية ضمنت البقاء في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول؟
دولة أوروبية تحظر الحجاب في المدارس
بعد وفاة المرشح أحمد جعفر.. الوطنية للانتخابات تصعّد سيد عيد لخوض الإعادة بحدائق القبة
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
غلق كلي للمحور المركزي الموازي شهرًا .. اعرف التفاصيل
بشرى لـ منتخب مصر .. الحرس الثوري يهدد مشاركة نجم إيران في مونديال أمريكا
بعد طلب عاجل من الزمالك .. تأجيل لقاء بلدية المحلة في كأس مصر
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
قبل واقعة اللوفر.. سرقة 600 قطعة أثرية من متحف بريطاني
الجيش الأوكراني: قوات روسية قليلة دخلت مدينة سيفيرسك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بشرى تكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن زوجها خالد حميدة

حلت الفنانة بشرى ضيفة مع الإعلامية يمنى بدراوي خلال برنامج ورقة بيضا، المذاع على قناة النهار، وتحدثت عن حياتها العملية والشخصية.

كشفت بشرى عن العمل الاول لها قبل دخولها المجال الفني قائلة،"كنت ببيع جرائد في مناطق نائية، وعملت داخل العيلة كمربية أطفال، أول قبض قبضته كان ١٠٠٠ جنيه في مسلسل الامبراطوار".

وعن قلة أعمالها قالت، اخر مرة اشتغلت من ٣ سنين، ولست أنا المسؤولة عن ذلك، وانا ممثلة من اليوم الاول، ولست انفلونسر".

وبشأن حديثها عن مهرجان الجونة قالت، "انا قررت انسحب لما لاقيت موضوع مبقاش شبهي، انا بستفيد لكن مش لوحدي، وتركت الجونة لان الامر بدأ يتحول إلي (بيزنيس)".

وتحدثت عن الهجوم علي منى زكي عن فيلم الست قائلة، "حكم مسبق  كالعادة علي مني زكي، وكل من يحكم عليها لم ير الفيلم، وجزء من الهجوم علي مني زكي ساهم في الترويج لفيلم الست".

وقالت، " اتصالحت مع الفنان أحمد الفيشاوي، فمن أهم الاشياء التي فعلها زوجي الثالث خالد أنه صالحنا علي بعض، وقد استنكرت مافعله سابقا، ولكني أحبه وأفضل العمل معه ونجحنا مع بعض في أكثر من عمل ".

وعن أزمتها مع الفنان محمد رمضان قالت، المهندس نجيب ساويرس صالحنا، وهو ممول أغنية كوبرا ، وما الامر سوي مبارزة غنائية".

وتحدثت عن طفولتها قائلة، " بحب طفولتي  ولكن كان فيها قواعد، والدي كان رمز للصرامة والانضباط ، فكان صاحب قضية وعنده هدف، وتعلمت منه أن أعمل كل شئ بمثالية شديدة".

وأضافت، " تركت بيت والدتي عندما كان عمري ٢٣ عاما، بسبب أنني أحب الاستقلالية، وكنت أرفض أن يفرض أحد عليا رأيه".

وكشفت للمرة الاول عن سبب انفصالها عن خالد محمود حميدة زوجها الاخير قائلة، " كان كل واحد فينا يعيش في بلد، وكان من الصعب أن نكمل الحياة بهذا الشكل ".

وتابعت حديثها، "تعرضت للتحرش في فيلم ٦٧٨، فكان التصوير في أماكن مفتوحة واعداد كبيرة لم نستطع السيطرة علي الوضع".

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بلقاء دور ورسالة النشر المسيحي في العصر الرقمي

المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي

بروتوكول بين البيئة وصندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

